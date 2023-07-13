Domuz nöbetinde arkadaşını vurdu

Tarladaki domuz nöbetinde göğsünden vurulup, öldü Afyonkarahisar'da, yanında iki kişi ile birlikte tarlada domuz nöbeti tutan R.Y., göğsünden tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kırka beldesinde yaşayan M.S. (47), R.Y. (37) ile F.O. (65) baraj altı mevkisindeki haşhaş tarlalarına domuz sürüsünün zarar vermemesi için av tüfekleriyle bölgede nöbet tutmaya başladı.

Bir süre sonra R.Y, üzerine gelen domuz sürüsüne ateş etti. Saçmaların kazara göğsüne isabet ettiği M.S. bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkisi ruhsatsız 3 av tüfeğine el konuldu, R.Y. gözaltına alındı.