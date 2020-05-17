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Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü gece yarısından sonra davetsiz misafirler vardı. Ormanlık alandan Meram ilçesi Karahüyük mahallesine inen domuz sürüsü bir süre mahalle içinde gezip çöp bidonlarını devirdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, sokaktan gelen gürültülere uyanan mahalle sakinleri sokakta domuz sürüsünü görünce büyük şok yaşadı. Domuz sürüsü yoldan geçen bir araca da saldırdı. Bu sırada aracın çarptığı bir domuz ise öldü.

Olayın ardından diğer domuzlar ormanlık alana kaçtı. Karahüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yörük’ün ilçe belediye ekiplerine haber vermesi ile kısa sürede mahalleye gelen Meram Belediyesi ekipleri ölen hayvanı götürdü.

Muhtar Yörük, "Gece yarısından sonra sokaktan gelen gürültüye baktığımda domuz sürüsünü gördüm. Mahalle halkının çoğu camları balkonlara çıkmıştı. Çok şaşırdık. Yoldan geçen bir araca hücum ettiler araç birine çarptı. İlk defa böyle bir şey gördük. Yaklaşık 5 dakika mahallede gezinip geldikleri gibi ormana doğru gittiler’ dedi.