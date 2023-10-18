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        Haberler Gündem Trafik Domuza çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur'da otomobil domuza çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur'da domuza çarpan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:24 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:24
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        Domuza çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Burdur'un Tefenni ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Nebi Büyükkeleş idaresindeki otomobil, Tefenni-Korkuteli kara yolu Manca köyü tali yol ayrımı yakınında, önüne çıkan yaban domuzuna çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Büyükkeleş ile Süleyman, Mustafa ve İsmail Arslan ile Mustafa Tunç çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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