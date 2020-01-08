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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu