İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor! Meteoroloji: Uzun zamandır böylesi görülmedi!
İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna AKOM yanıt verdi. "Turuncu" alarm veren AKOM, Çarşamba gününden itibaren karla karışık beklenen yağışın, perşembe ve cuma günü daha da kuvvetli olacağı belirtildi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise İstanbul'da özellikle salı gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağını ve İstanbul'un uzun zamandır görmediği bir yağış göreceğini belirtti. Adil Tek, "Salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur kendini gösteriyor olacak ama çarşamba günü artık bu yağış kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.
ÇARŞAMBA BAŞLIYOR
Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.
PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR
Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR
Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.
İSTANBUL İÇİN "TURUNCU" ALARM
AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.
KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULABİLİR
AKOM’un tahminlerine göre, kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşacak.
BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ
20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
"UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR KAR GELECEK"
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da özellikle salı gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağını ve İstanbul'un uzun zamandır görmediği bir yağış göreceğini belirtti.
"SALIDAN PAZARA KADAR SÜRECEK"
Adil Tek, "Salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur kendini gösteriyor olacak ama çarşamba günü artık bu yağış kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak" dedi.
"SICAKLIK İSTANBUL'DA EKSİ 4-5 DERECELERE İNECEK"
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi.
"ZEMİNDE TUTACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Eski dönemlerde, son yıllarda İstanbul'a çok kar düşmüyor ama daha önceki yıllarda İstanbul'a düşen karların genelinde deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarına indiğinde zeminde tutmaya başlamıştı. Bu gelen sistem, bugünden itibaren kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece düşecek. Örneğin İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 7-11 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklık da İstanbul'da -4 ile -5 derecelere kadar inecek, tabii beraberinde kar yağışı oluşturarak zeminde tutacak şeklinde gözüküyor" dedi.
"ÇOCUKLAR BOL BOL KAR TOPU OYNACAK"
Adil Tek, "İstanbul için kar yağışı, özellikle salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor olacak. Ama çarşamba günü artık bu yağış, kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. Zaman zaman kuvvetlenecek, zaman zaman zayıflayacak. Bunun yanında tabii ki sıcaklıkların, özellikle iç kesimlerdeki sıcaklıkların, denize yakın kesimlerde biraz sıcaklıklarda hafif yumuşama olabilir ama iç kesimlerde sıcaklıklar eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düşecek. Bu da zeminde yağan karın tutulmasını sağlayacak. Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak. Bunun en büyük nedeni zaten kutupsal hava ile sıcaklıkların eksi 5-6'ya inecek olması" ifadelerini kullandı.
BARAJ DOLULUK ORANI VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI
Şehir genelindeki barajların doluluk oranı % 61.42 seviyesine ulaşarak 533 milyon m³ su seviyesine ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı ise 9°C olarak ölçüldü.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR
AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI
Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
18 ŞUBAT SALI YURTTA HAVA DURUMU
ANKARA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 14, Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BURSA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 11, Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı
KONYA: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu