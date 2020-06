Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Geniş kitlelerin sempatisini kazanmak istiyorsanız önce çocukların ve kadınların gönüllerini fethetmeniz gerek.

Gönülleri fethetmenin en iyi yollarından biri, hiç şüphesiz komedi.

Donald Trumpda geniş kitlelerin sempatisini kazanmanın her şey olduğunu iyi biliyordu.

Sempati kazanmaya giden en kestirme yolun komediden geçtiğini de iyi biliyordu.

Başkanlığa uzanan yola çıkarken heybesinin her bir gözünde işte bu iki gerçeklik vardı.

O iki gerçekliği, ana hedef kitlesi çocuklar ve kadınlar olan komedi türündeki yapımlarla ABD'nin küresel sinema ve TV gücünü kullanarak elle tutulur, gözle görünür hale getirdi.

Donald Trump, dünyanın en zenginleri arasında olmasını sağlayacak kadar başarılıydı.

Ne var ki başarısının ve onun sonucunda elde ettiği servetin, nihai amacı olan ABD başkanlığına ulaşmak için yeterli olmayacağının farkındaydı.

Seçmen, başkan olarak seçeceği kişiye diyor ki; "Sana hayatlarımızı ve ülkemizin geleceğini teslim ediyoruz. Bizi yönet ama bunu yaparken kibire bürünüp kendini bizden üstün görme. Bizi kibir günahının ateşiyle yakma.'

Donald Trump, serveti nedeniyle seçmenin 'Kibir' yaftasını en kolay şekilde yapıştırabileceği başkan adaylarının başındaydı.

Başkanlık fikrinin oluştuğu ilk günden itibaren 'Kibir' yaftasına karşı önlemlerini almaya başladı.

Küresel olarak çok izlenen filmlerde ve TV dizilerinde kameranın karşısına geçerek komedinin o eşsiz gücüyle geniş kitlelerin sempatisini kazanmanın peşine düşerken 'Ben, kibirli biri değilim' mesajı verdi.

Video Editörü: Caner Arıpişirici

Donald Trump'ın popülerliğini en fazla artırdığı yapım, Türkiye'de gösterime 'Evde Tek Başına 2' adıyla giren 'Home Alone 2' oldu. Trump, "Bir bina satın almıyorum, "Mona Lisa gibi bir baş yapıt satın alıyorum" yorumunu yaparak New York'taki Central Park'ın yanı başındaki The Plaza Hotel'i 1988'de 390 milyon dolara satın aldı. 50 milyon dolar da restorasyonuna harcayıp, başına da o dönemdeki eşi Ivana Trump'ı getirdi.

Donald Trump, 'Home Alone 2'nin yapımcılarına filmin bir bölümünü otelinde çekmeleri ve kendisinin de kısa bir rol için kamera karşısına geçmesi halinde oyuncuların ve tüm ekibin çekimler boyunca ücretsiz olarak konaklayabileceğini söyledi.

Filmde nasıl olsa bir otel kullanılacaktı.

Ayrıca The Plaza Hotel, filmin hikâyesine oldukça uygundu. Yapımcı stüdyo 'Tamam' dedi.

Film, otelde çekilirken Donald Trump, dönemin en ünlü yıldızı olan çocuk oyuncu Macaulay Culkin ile diyaloglu bir sahnede kamera karşısına geçti.

Otel, dünya çapında çok izlenen filmle küresel bir şöhret, Donald Trump ise babacan bir sempati kazandı.

ROL ALDIĞI FİLMLER

* Ghosts Can't Do It

Hasılat: Açıklanmadı.

* Home Alone 2

Hasılat: 173.585.516 Dolar

* The Little Racals

Hasılat: 67.315.425 Dolar

* Eddie

Hasılat: 31.387.164 Dolar

* Zoolander

Hasılat: 60.801.246 Dolar

* Two Weeks Notice

Hasılat: 201.125.145 Dolar

TOPLAM HASILAT: 534.214.496 Dolar

Hasılatları, rol aldığı sinema filmlerinin ne büyük ölçüde izleyiciye ulaştıklarını gözler önüne seriyor. O filmlerden biri de 'The Little Racals'



ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ

* Sex and City

* The Fresh Prince of Bel-Air

* Spin City

* Suddenly Susan

* The Drew Carey Show

* The Nanny

* The Job

* The Associates

Günümüzde cazibesini yitirmiş olsa da güzellik yarışmaları yüzyılın başından itibaren küresel bir cazibe merkeziydi.

Her ülkenin seçtiği güzelin dünya genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalara katılmasının medyada geniş yer bulmasıyla organizasyon sahipleri nüfuz ve şöhret elde etti.

Bunun farkında olan Donald Trump, geniş kitlelerin ilgisini üzerine çekebilmek amacıyla üç güzellik yarışmasının hakkını satın aldı.

Donald Trump, bir TV kanalıyla ortaklaşa düzenlediği bu yarışmalarla geniş kitlelerce tanınma kapasitesini artırdı.

* Miss Universe (Kainat Güzeli)

* Miss USA

* Miss Teen USA

BAŞKANLIĞA UZANAN HİKÂYE 1869'DA BAŞLADI

Donald Trump'ın hikâyesi, büyük babası Friedrich Triumph'ın 1869'da ABD'ye göç etmesiyle başladı.

Almanya'nın güney batısındaki küçük Kallstadt kasabasında doğan Friedrich Triumph, 16 yaşındayken ABD'de yaşayan kız kardeşinin yanına göç etti.

Bir berberin yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Triumph, birçok filme ve romana da konu olan ünlü 'Altına Hücum' furyasına katılarak Kanada'nın Klondike bölgesine gitse de altın bulamadı. Bunun üzerine Triumph, geçimini sağlamak için altın arama bölgesinde ticarete başladı.

Friedrich Triumph, altın arayanlar için açtığı berber dükkanı ve restoranla geçimini sağladı. Triumph, zengin olma hayalinin yeniden harlanmasıyla bu kez altın aramak için Alaska'ya gitti.

Orada da kendisi gibi bir Alman göçmeni olan Elisabeth Christ ile 1902'de evlendi.

1905'te de oğlu, Fred Triumph doğdu.

Bir süre sonra vatanını özleyen ve oğlunu kendi topraklarında, kendi kültürüyle büyütmek isteyen Friedrich Triumph Almanya'ya döndü. Ne var ki 'Kendi vatanını beğenmediğin için göç ettin' yaftasıyla karşılaşarak öz vatanından dışlandı. Ülkeyi terk etmesi istenen Triumph, Almanya'dan sınır dışı edilmemesi için Bavyera Prensi Luitpold'e bir mektup yazsa da amacına ulaşamadı.

ABD'ye dönmek zorunda kalan Friedrich Triumph, emlakçılığa başladı.

1918'de 49 yaşındayken de vefat etti.

Bavyera Prensi Luitpold

FredTriumph, 1927'de 22 yaşına geldiğinde babasının emlak işlerini devralarak annesi ElisabethChrist ile birlikte New York'ta 'ElizabethTrump & Son Co.' adlı şirketi kurdu.FredTriumph, annesinin ve ailenin soyadını İngilizce'ye çevirdi. 'Elisabeth'i; 'Elizabeth', Almanca'da 'Zafer' anlamına gelen 'Triumph'u ise İngilizce'de 'Koz' anlamına gelen 'Trump'a dönüştürdü.

Fred Trump (1905 - 1999)

Donald Trump'ın annesi Mary Anne Macleod...

1910'da İskoçya'da doğan Mary Anne Macleod, tarlada işçi olarak çalışıyordu.

Ülkesinde kendisi adına bir gelecek göremeyen Mary Anne Macleod, 25 yaşındayken Transylvania adlı yolcu gemisiyle mülteci olarak New York'a gitti.

Mary Anne Macleod ile Fred Trump 1935'te evlenerek 5 çocuk sahibi oldu.

Mary Anne Macleod (1910 - 2000). İlk fotoğrafta Transylvania gemisinin güvertesinde görülüyor.

Fred Trump, II. Dünya Savaşı sırasında ABD donanması ve personeli için askeri tesisler ve lojmanlar inşa ederek işlerini büyüttü.

Savaş bitiminde ise New York Queens'te satın aldığı arsalara ve yıktığı eski evlerin yerine modern binalar inşa ederek servetini geliştirmeye başladı.

Donald Trump, babasının işlerini büyütmeye başladığı o dönemlerde New York'ta dünyaya geldi. 14 Haziran 1946...

* Donald Trump, daha sonra doğduğu hastaneyi satın alarak hemşirelik ve rehabilitasyon merkezi haline getirip 'Trump Pavilion' adıyla annesi Mary Anne Macleod Trump'a adadı.

Donald Trump, haşarı bir öğrenci olunca babası tarafından disipline olması için liseden alınıp askeri liseye verildi.

1964'te askeri liseden disiplin kazancıyla mezun olan Donald Trump, orduda görev almayı istemeyip Hollywood'da yapımcı olmaya heveslense de iki yıl Fordham Üniversitesi'nde iki yıl da Pensilvanya Üniversitesi'nde iş idaresi öğrenimi görerek sinemadan vazgeçti.

Yapımcı olmaktan vazgeçen Donald Trump, babasının işini yapmaya karar verdi.

Ne var ki bu işi babasının gölgesinde yapmak istemiyordu. Kendisi patron olmak istedi.

Elizabeth Trump & Son Co.' adlı şirketin adını 'The Trump Organizasyon' olarak değiştirip 1971'de henüz 25 yaşındayken tüm imtiyazları eline alarak patron oldu.

Donald Trump, 14'üne kendi adını verdiği 17 gökdelen yaptı.

1975'te babasının 'İyi bir yatırım değil' diyerek karşı çıkmasına rağmen Manhattan'daki harap haldeki bir oteli 10 milyon dolara satın alıp onardı.

1400 odalı otelden 30 milyon dolar kâr edince, iş dünyasında kabul gören biri olmayı başardı.

Donald Trump'ın iş hayatındaki diğer başarılı atılımı ise 25 milyon dolarlık banka kredisiyle Manhattan'daki bir binayı yıkıp yerine yaptığı 68 katlı gökdelen oldu.

Gökdelendeki dairelerin oldukça ilgi görüp yüksek fiyatlarla satılması, "Manhattan'ın Patronu" olma yolunda attığı diğer büyük bir adımıydı.

Donald Trump için işler yolundaydı. Sıra evlenmeye gelmişti.

EŞLERİ

1- Ivana Marie Zelnickova (1977 - 1992)

Uyruğu: Çek Cumhuriyeti

Mesleği: Eski milli kayakçı ve model.

* Boşandıktan sonra 15 milyon dolar tazminat aldı.

2- Marla Maples (1993 - 1999)

Uyruğu: ABD

Mesleği: Oyuncu ve televizyon sunucusu.

* Yüksek miktarda tazminat aldığı bilinse de taraflar rakamı açıklamadı. Donald Trump'ın kendisine aldığı hediyeleri, boşandıktan sonra açık artırmada yok pahasına sattı. Bu davranışı şöyle yorumlandı; "Donald Trump'tan alınan hiçbir şey işe yaramaz mesajı vererek kendisini Melania Knauss ile aldatmasının intikamını aldı.

3- Melania Knauss Trump (2005 - ...)

Uyruğu: Slovenya

Mesleği: Eski model, mücevher ve saat tasarımcısı.

Nikah masasına ilk oturduğunda 31 yaşında olan Donald Trump'ın 3 evliliğinden 5 çocuğu oldu. Trump'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen 3 çocuğu, 'ElizabethTrump & Son Co.'nun adını değiştirdiği The Trump Organizasyon'da kendisinin yardımcılığını yapıyor.

Kızı Ivanka Trump'ın yeri ayrı.

Donald Trump, kızına 'Başkan Danışmanı' sıfatıyla Beyaz Saray'da bir ofis verdi.

Bu durum 'Prosedüre uygun değil' şeklinde eleştirilere neden olunca Ivanka Trump, gayriresmi başkan danışmanlığına resmiyet kazandırarak ABD federal hükümetinin resmi bir çalışanı olacağını, bunun karşılığında da maaş almayacağını açıkladı.

* Ivanka Trump hakkında 2017'de oldukça ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan'ın en zengin kişilerinden Bedir Fehd Abdullah, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak evli olan Ivanka Trump'a talip oldu. Abdullah, yayınladığı videoda, Ivanka Trump'a talip olduğunu şöyle dile getirdi; "Ben Bedir Fehd Abdullah. Kral Selman'dan Donald Trump'ın kızı Ivanka'yı Allah'ın izni ve Peygamber'in kavliyle bana istemesini talep ediyorum."

Bedir Fehd Abdullah'ın arzusu doğal olarak sosyal medyada gündem olmanın ötesinde bir anlam taşımadı.

16 FOTO Donald Jr. Trump Ivanka Trump Ivanka Trump Donald Trump, Eric Trump'ın bezini değiştirirken görülüyor. Ivanka Trump, babasını prens, annesini ise prenses olarak resmetmiş. Donald Jr. Trump - Ivanka Trump Eric Trump Eric Trump Ivanka Trump Eric Trump Donald Jr. Trump Ivanka Trump Donald Jr. Trump Donald Jr. Trump Tiffany Trump Barron Trump

ÇOCUKLARI

Ivana Trump'dan doğanlar;

* Donald Trump Jr.: 42 yaşında / The Trump Organizasyon'da Genel Sekreter Yardımcısı.

* Ivanka Trump: 38 yaşında / Başkan Danışmanı - The Trump Organizasyon'da Genel Sekreter Yardımcısı - Yazar.

* Eric Trump: 36 yaşında / The Trump Organizasyon'da Genel Sekreter Yardımcısı.

Marla Maples'ten doğan;

* Tiffany Trump: 26 yaşında / Şarkıcı - model.

Melania Trump'dan doğan;

* Barron Trump: 14 yaşında / Öğrenci

Hani bazılarının basiretsizliği, tembelliği ve beceriksizliği başkaları için fırsattır.

Dönemin New York Belediyesi'nin basiretsizliği, tembelliği ve beceriksizliği DonaldTrump'ın ülke genelinde popüler olması için iyi bir fırsat yarattı.

Belediyenin 20 milyon dolar harcamasına rağmen 7 yıl boyunca bitiremediği Central Park'taki buz pateni pisti için devreye giren DonaldTrump, 'Bana bırakın. Ben yapayım' dedi.

Başvurusunun kabul edilmesi üzerine buz pateni pistini 3 ay içinde 3 milyon dolar maliyetle tamamlayanDonaldTrump'ın New York genelindeki popülerliği ülke geneline yayıldı.

New York'tan sonra Chicago,Miami ve LasVegas gibi ABD'nin birçok şehrine binalar yapmaya başlayan DonaldTrump, dünyanın en zenginleri listesine girdi.

1980'li yıllarda Donald Trump'ın banka hesabındaki rakam, ardı ardına yaptığı gökdelenlerle paralel bir şekilde yükseldi. Manhattan'ın silüeti değişirken Trump, "New York'u yenileyen adam' olarak daha da ünlendi.

Donald Trump, 1989'da ekonomik olarak dar boğaza sürüklenen 37 adet Boeing 727'ye sahip Eastern Airlines'i 350 milyon dolara satın aldı.

Ne var ki havacılıktaki ömrü uzun sürmedi. Şirket, para kazanmayı bir kenara bırakın sürekli zarara uğradı.

Bunun üzerine de satın aldıktan 18 ay sonra 125 milyon dolar zararla şirketi elinden çıkardı

Havacılık operasyonunda başarısız olmasıyla 1990'lı yılların başında bankalardan aldığı kredilerin geri ödemesinde zorlanan Donald Trump'ın yıllık faiz borcu bile 120 milyon dolara çıktı. Bunun üzerine bankalar, Trump'a bir dizi yaptırımlar uygulamaya başladı. O yaptırımlardan biri, lüks yaşamı denetleme altına alınıp yıllık harcamasının 350 bin dolarla sınırlandırılmasıydı. 1990'lı yılların ortasından itibaren ekonomik açıdan tekrar toparlanmaya başlayan Donald Trump, bankalara olan borcunun büyük bir bölümünü ödemeyi başararak düzlüğe çıktı.

Donald Trump, her ne kadar bir emlak kralı olsa da nihai amacı ülkenin lideri olmaktı. Hedef belirlediği ABD başkanlığı için siyasetle haşır neşir olmaya 34 yaşında başlayarak 1980 seçimlerinde Ronald Reagan'ı destekledi.

42 yaşına geldiğinde ABD başkanlık için ilk nabız yoklamasını yaptı.

1988 seçimlerinde Reform Partisi'nden başkan adaylığı için adının geçmesiyle kamuoyunun tepkisini ölçtü. Hedeflediği ölçüyü elde edemeyince başkanlık için adaylığını açıklamadı.

2000'deki seçimlerde başkanlığa aday olsa da seçmenin kendisine yeterince ilgi göstermediğine inanarak bir süre sonra adaylığını geri çekti.

2004'te adı tekrar başkan adaylığı için geçse de Donald Trump, resmi olarak aday olmadı. Bir önceki başkanlık döneminde Irak politikası nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirdiği George W. Bush'a destek verdi.

Donald Trump, 2008'de ise John McCain'i destekledi. Ne var ki seçimi Barack Obama kazandı.

16 Haziran 2015'te TrumpTower'da düzenlediği basın toplantısıyla 2016 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olduğunu "Bayanlar ve baylar! ABD başkanlığı için yarışıyorum ve ülkemizi tekrar harika bir yer haline dönüştüreceğiz" sözleriyle açıklayan DonaldTrump, kampanya için haftada 2 milyon dolar harcayacağını belirtti.

Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimin kampanyasına salgın nedeniyle ara vermişti. Trump, kampanyayı 16 Haziran'da tekrar başlatacak...

DonaldTrump;

* Rakibi HillaryClinton ile girdiği bir münazarada federal hükümete 20 yıl boyunca vergi vermediğini itiraf etti.

* Seçim kampanyaları süresince Müslüman ve göçmen karşıtlığını içeren bir dil kullandı. Bu nedenle siyaset, sanat, spor, bilim, teknoloji gibi camiaların önemli isimleri tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Göçmen karşıtı söylemleri Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun da tepkisini çekti.

* Hakkında birçok taciz iddiasında bulunuldu. 15 kadın, farklı zaman ve mekânlardaTrump'ın kendilerini taciz ettiğini söyledi. Bu iddialardan biri de ünlü oyuncu Salma Hayek'e aitti. Seçimlerden birkaç hafta önce ise Donald Trump'a ait bir ses kaydı Washington Post tarafından yayınlandı. BillyBush'a "Bir yıldız olduğunda kadınlara istediğin gibi muamele edebileceğini' söylediği ses kaydını önce 'Hayal ürünü' olarak yorumlasa da daha sonra yazılı ve sesli açıklamalarla özür diledi.

Hillary

Clinton, Donald Trump karşısında seçimi kazansaydı ABD'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçecekti.

Seçim kampanyasında bu konularda tepki çekse de DonaldTrump, 8 Kasım 2016'daki seçimlerde rakibi HillaryClinton'ı yenerek ABD'nin 45'inci başkanı olmayı başardı. 70 yaşındaki Trump, 'Seçildiğinde en yaşlı başkan' olarak da ABD tarihine geçti.

DonaldTrump başkan seçilmişti ama BarackObama'dan görevi devraldığı 20 Ocak 2017'ye kadar hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

O iddialardan en keskin olanı şuydu; Rusya, seçimlere siber olarak müdahale edip DonaldTrump'a yardım etmişti. Trump, bu iddiayı gülünç bularak "Bu da yeni bir bahane. Biz ülke genelinde büyük bir zafer kazandık. Her hafta yeni bir bahane getiriyorlar" dedi.

Donald Trump, görevden alma veya atama gibi bazı devlet işlerinin duyurusunu sosyal medya hesabından yapıyor. Trump, sosyal medya hesabını en çok kullanan lider.

Donald Trump, Etiyopya ile sınır komşusu Eritre arasındaki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabalardan dolayı Norveç Nobel Komitesi tarafından 2019 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Ne var ki komite, ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verdi.

Donald Trump, bu konudaki kızgınlığını 11 Ocak 2020'de şöyle dile getirdi; "Size Nobel Barış Ödülü hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ardından duydum ki Nobel Barış Ödülü'nü bu ülkenin başındaki kişiye vermişler. Ve dedim ki, 'Ne? Bununla ilgili bir şeyler yapmadım mı?' Evet ama bilirsiniz işte, bu şekilde. Büyük bir savaşı engelledim. Birkaç tanesini engelledim."

Hakkında Kısa Kısa...

* Kendi adına bir votka markası olsa da içki içmiyor.

* GhostsCan't Do It adlı filmindeki rolüyle 1991'de 'En Kötü Yardımcı Oyuncu' dalında 'Golden Raspberry' ödülü verildi.

* Hiç ATM kullanmadı.

* Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı bulunuyor. 2327 nolu yıldız, başkanlığı döneminde kendisine tepki gösterenlerce birkaç kez parçalandı. Her defasında onarıldı.

Donald Trump'ın 4 kardeşi bulunuyor. Ağabeyi Fred Trump Jr, aşırı alkol tüketimine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1981'de 43 yaşındayken hayatını kaybetti. Donald Trump, yaşadığı kayıptan dolayı büyük üzüntü yaşarken o günden sonra ağzına içki sürmedi.