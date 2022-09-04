Eski ABD Başkanı Donald Trump , ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Florida'da evine baskın düzenlemesinin ardından ilk kez miting düzenledi. Trump, yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'ı "devlet düşmanı" olarak nitelendirdi.

Pensilvanya'nın Wilkes-Barre kentinde binlerce destekçisine konuşan Trump, Biden'ı FBI'ı kendisine karşı silahlandırmakla suçladı. Trump, baskının "Amerikan tarihinde herhangi bir yönetim tarafından en şok edici yetki suistimallerinden biri" olduğunu iddia etti.

FBI'ın "Mar-a-Lago'daki evini yaptığı baskını "utanç verici ve hırsızlık" sözleriyle değerlendirdi.

Trump daha önce kendisine yönelik soruşturmaları ve saldırıları "cadı avı" olarak değerlendirmişti.