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Perşembe günü katıldığı etkinlikte binden fazla destekçisine konuşan eski ABD başkanı Trump, güncel ABD Başkanı Biden ile alay etti.

"5 Kasım 2024'te vereceğiniz oylarla Joe Biden'ı ezip geçeceğiz" diyen Trump etkinlikte, ABD Başkanı Biden'ın yaşı ve unutkanlığı ile de alay etti.

Sahnede ayaklarını sürüyerek çıkışı bulmaya çalışıyormuş gibi yapan Trump "Başkanlığa mı aday oluyorum? Nereye? Nereye gidiyorum? Hangi cehenneme gidiyorum? Dışarı çıkmak istiyorum. Hayır. Şuraya. Oraya" diyerek Biden'ın yolunu şaşırdığı anları taklit etti.

Görsel: Associated Press

BIDEN: TRUMP DEMOKRASİYE TEHDİT

Adaylığını yeniden duyurmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Biden, geçtiğimiz günlerde yaşıyla ilgili endişelere karşın anketlerin, Amerikan halkının politikalarını desteklediğini ortaya koyduğunu öne sürmüştü.

Biden, eski Başkan Donald Trump'ın Amerikan demokrasisi için "tehdit oluşturduğunu" söylemişti. Biden "Yalnız olmayabilirim. Onu iyi tanıyorum ve demokrasimiz için oluşturduğu tehlikeyi biliyorum. Daha önce bu yoldan geçtik" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.