Donald Trump: Eski başkan 'gizli belgeler' davasında güvenlik kayıtlarını sildirmekle suçlanıyor ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" hakkında açılan dava kapsamında bir çalışana malikanesindeki güvenlik görüntülerini silmesi için baskı yapmakla suçlanıyor.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" hakkında açılan dava kapsamında, bir çalışana malikanesindeki güvenlik görüntülerini silmesi için baskı yapmakla suçlanıyor.

İddianemede eski ABD başkanının yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago malikanesinin mülk yöneticisi Carlos de Oliveira'nın Adalet Bakanlığının soruşturmasını engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

Buna göre Nauta ve de Oliveira, Adalet Bakanlığı'nın gizli belgelerin tutulduğunu belirttiği bodrumun güvenlik kamerası görüntülerini talep eden bir mahkeme celbi yayımlamasının ardından, görüntüleri güvenlik kameralarından silmeye çalıştı.

Mahkeme belgelerinde, de Oliveira'nın bilgi teknolojisi müdürü olan başka bir çalışana "patronun" sunucunun silinmesini istediği mesajını ilettiği iddia ediliyor.

Belgelere göre de Oliveira, bu çalışanla gizlice görüştü ve çalışanın kendisine yetkisi olmadığını söylemesi üzerine ona baskı yaptı.

Güncellenen iddianamede Trump'ın kendisiyle mülakat yapmak için Mar-a-Lago'yu ziyaret eden biyografi yazarlarıyla çok gizli bir belgeyi bilerek tartıştığı da iddia ediliyor.

Trump'ın biyografi yazarlarına ifşa ettiği belgenin, CNN ve diğer medya kuruluşlarının İran olarak tanımladığı "A Ülkesi"ne olası saldırı planlarını içerdiği söyleniyor.

İddiaya göre Trump, konuklarından birine "Bakın ne buldum... Harika değil mi? Büyük bir kağıt yığınım var, bu şey az önce ortaya çıktı..." dedi.

Davayla ilgili düzenlenen yeni iddianamede, savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin suçlamalarla birlikte Trump'a yönelik suçlama sayısı 40'a çıktı.

Trump iddiaları reddetti ve savcıyı "çıldırmış" diye nitelendirdi.

Yeniden başkanlğıa aday olan Trump hakkında birden fazla dava açıldı.

Trump'ın şu anda belgelerde sahtecilik yaptığıyla iddiasıyla 34 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Yazar E Jean Carroll'a karşı bir iftira davasında sanık ve seçim sonuçlarına müdahale edip etmediği konusundaki davada karar bekleniyor.

Trump'ın eski yardımcısı Stephen Moore, BBC'ye verdiği demeçte eski başkana yönelik suçlamaların, yeni başkanlık seçimlerinde adaylık ihtimalini güçlendiren "saldırılar" olduğunu söylemişti.

Moore, "Onu ne kadar çok suçlarlarsa, Cumhuriyetçiler nezdinde popülaritesi o kadar artıyor" demişti.