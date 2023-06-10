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Donald Trump hakkındaki 'gizli belgeler' davası 2024 seçimleri için adaylık sürecini nasıl etkiler?

ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında dava açıldı. Peki ama birkaç ay zarfında Trump hakkında açılan bu ikinci dava, başkanlık seçimleri öncesinde seçmenlerin oy tercihlerini ne kadar etkileyebilir?

Donald Trump hakkındaki 'gizli belgeler' davası 2024 seçimleri için adaylık sürecini nasıl etkiler?
BBC TÜRKÇE

ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında dava açıldı. Peki ama birkaç ay zarfında Trump hakkında açılan bu ikinci dava, başkanlık seçimleri öncesinde seçmenlerin oy tercihlerini ne kadar etkileyebilir?

Mart ayında hakkında açılan ilk davanın ardından birçok kişi bunun Donald Trump için bir siyasi bedeli olacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak sonuç öyle olmadı.

New York savcılık makamının evrakta sahtecilik yapmakla suçladığı Trump, birkaç hafta içinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre oylarını arttırdı.

2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı planlayan Trump, parti içindeki adaylık yarışında en yakın rakibiyle arasındaki farkı neredeyse ikiye katladı.

Donald Trump, kendisine sadık seçmeni yanında tutmayı başarırken diğer Cumhuriyetçi seçmenleri de yanına çekmeyi başardı.

Nisan ayında USA Today/Suffolk'un yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre Cumhuriyetçi seçmenin yaklaşık yüzde 75'i eski başkanın hukuki durumunun kendilerinin tercihini etkilemediğini belirtti.

Yüzde 27'lik bir kesim ise Trump aleyhindeki davaların tercihlerini eski başkandan yana olma yönünde değiştirdiğini söyledi.

Donald Trump şimdi "ABD ulusal savunma bilgilerini kasten alıkoyma, bu bilgilere ulaşmayı engelleme, yalan beyan ve komplo kurmak" da dahil olmak üzere 37 ayrı suçtan yargılanacak.

Ayrıca 2020 seçimlerinde oyların sayım sürecine müdahale ettiği yönünde suçlamalarla da karşılaşması söz konusu.

Hakkında çok sayıda dava açılmış olması, Trump'ın adaylığına etki etmeye başlayabilir.

Örneğin Florida Valisi Ron DeSantis gibi rakiplerinin Trump'ın politikalarının aynısını savunurken, sicillerinin Trump'ın aksine temiz olduğu gibi bir mesaj vermelerine yol açabilir.

Donald Trump geçen ay görülen bir mahkemede cinsel tacizden suçlu bulunduğunda Cumhuriyetçi Senatör John Thune, eski başkanın artık yokuş aşağı gitmeye başlayacağı tahmininde bulunmuştu.

CBS News'a konuşan Thune, "Bunun toplamda bir etkisi olacaktır. İnsanlar bu dramayla artık uğraşmak isteyip istemediklerine karar vermek zorunda kalacaklar," demişti.

Bu "toplam etki" kamuoyunun fikrini değiştirmese bile eski başkanın adaylık yarışında dikkatinin dağılmasına yol açacağı kesin.

Halihazırda hakkındaki bir dava kampanya takvimini etkiliyorken şimdi iki davayla ilgilenmesi gerek.

Cumhuriyetçi Parti içindeki rakipleri, Ron DeSantis ve eski başkan yardımcısı Mike Pence, şu an için Trump'ın savunmasına koşmuş gibi görünüyor. Her iki isim de davaları siyasi güdümlü olarak nitelendirdi.

Ancak son federal dava Trump için bir öncekinden daha büyük riskler barındırıyor.

Öncelikle bu, Adalet Bakanlığı tarafından atanan özel bir temsilcinin yürüttüğü soruşturma sonucunda açılan bir dava.

Ayrıca Trump ve müttefikleri her ne kadar dava ile Biden yönetimi arasında bir bağlantı var gibi göstermeye çalışsa ve bunun rakip bir başkan adayının siyasi yargılanması olduğunu iddia etse de New York'ta açılan davanın aksine burada partizan bir durum olduğunu ileri sürmek çok da kolay değil.

Adalet Bakanlığı özel temsilcisi Jack Smith, geçmişte hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi isimler hakkında soruşturmalar yürüttü.

Bunun ötesinde ikinci davadaki suçlamalar ilkine kıyasla çok daha ciddi. Burada adaleti sekteye uğratmak için komplo kurmak, federal casusluk yasasını çiğneyerek hassas milli güvenlik bilgilerini alıkoymak gibi ağır ithamlar var.

New York'ta açılan davanın aksine burada bir porno film yıldızına sus payı ödemek ya da evrakta sahtecilik yapmak gibi adi suçlardan bahsedilmiyor. Trump'ın bugün karşı karşıya olduğu suçlamaların benzerleri geçmişte insanları hapse göndermişti.

Cumhuriyetçi seçmenler New York'ta açılan davayı kişisel bir mevzu olarak görüp küçümseyebilir.

Ancak Trump'ın ne gibi gizli bilgileri alıkoyduğu, bu bilgilerle ne yaptığı hakkında daha fazla ayrıntı açığa çıktıkça konunun çok daha ciddiyetle ele alınması söz konusu olabilir.

Eğer Donald Trump eylemleri sonucunda ulusal güvenliği tehlikeye attıysa bu kuşkusuz hakkındaki davanın gidişatını etkileyecektir.

Davanın gidişatı da kamuoyu görüşlerini bir vadede değiştirebilir.

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