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Donald Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava başladı

ABD eski başkanı Donald Trump hakkında tecavüz suçlamasıyla açılan dava başladı. İki hafta sürmesi beklenen davada Trump'ın duruşmalara katılıp katılmayacağı henüz belli olmadı.

Donald Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava başladı
BBC TÜRKÇE
E Jean Carroll mahkemeye girerken Getty Images
E Jean Carroll tecavüz iddiasını ilk kez 2019 yılında gündeme getirmişti

Başkanlık yarışında üçüncü kez Cumhuriyetçilerin aday adayı olduğunu açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump bu kez de bir tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor.

Salı günü başlayan davanın açılışında şikayetçi eski köşe yazarı E Jean Carroll'un avukatı Shawn Crowley, bunun bir "senin sözüne karşı benim sözüm" davası olmadığını söyledi, müvekkilinin olayı o günlerde arkadaşlarına anlatmış olduğunu vurguladı.

79 yaşındaki müşteki Carroll, Trump'ın 1990'lı yıllarda Manhattan'daki büyük bir mağazada kendisine tecavüz ettiğini söylüyor. Trump ise iddiayı reddediyor.

Trump'ın avukatı duruşmadaki açış konuşmasında, Carroll'un suçlamasıyla ilgili bir kanıtı olmadığını söyleyerek "Olay gelip 'İnanılmayacak bir şeye inanıyor musunuz' sorusuna dayanıyor" diye konuştu.

İki hafta devam etmesi beklenen duruşmalarda Elle dergisinde bir dönem yazılar yazan E Jean Carroll ile Trump'ın yirmi yılı aşkın bir zaman önce Bergdorf Goodman mağazalarındaki iddialara konu olan karşılaşmasına odaklanılacak.

Avukatı Carroll'un da mahkemede ifade vereceğini ve yaşadıklarını anlatacağını ayrıca Bergdorf Goodman mağazasının iki çalışanı, Carroll'un kızkardeşi ve Trump tarafından tecavüze uğradıklarını iddia eden iki diğer kadının da tanıklar arasında olduğunu söyledi.

Dünkü duruşmada yargıç Trump'ın avukatlarından, Trump'ın bu hafta sonuna kadar bazı duruşmalara katılıp katılmayacağına açıklık getirmelerini istedi. Buna göre mahkemede güvenlik açısından hazırlık yapılması gerekeceğini kaydetti.

Eski Başkan hakkında bir dizi başka dava da devam ediyor.

Bu sonuncu, bir ceza davası değil kişi tarafından açılmış bir dava fakat Carroll'un davayı kazanması halinde şu ana kadar hakkında bu tür yirmiyi aşkın iddia gündeme getirilen Trump, ilk kez yasal olarak cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş olacak.

Suçlamalar neler?

79 yaşındaki Carroll, saldırının 1995'in sonu veya 1996'nın başında, Manhattan'daki Bergdorf Goodman adlı mağazada gerçekleştiğini iddia ediyor.

Alışveriş yaparken Trump ile karşılaştığını söyleyen Carroll, eski başkanın hediye seçiminde yardımcı olmasını istediğini aktarıyor.

Carroll, Trump'ın başka bir kadına almak istediği iç çamaşırı denemesini istediğini, soyunma odasına girdiğinde ise kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor.

Elle dergisinin eski köşe yazarlarından Carroll, "muazzam bir mücadeleden" sonra Trump'ı kendisinden uzaklaştırmayı başardığını paylaşıyor.

Carroll olaydan sonra "şokta olduğu ve kendisini tecavüz kurbanı olarak düşünmek istemediği için" polise şikayette bulunmadığını söylüyor.

Caroll'un arkadaşları Carol Martin ile Lisa Birnbach, yazarın olay hakkında kendilerini birkaç gün içinde bilgilendirdiğini belirtiyor.

Martin ve Birchbach, Carroll'ın ifade vermek için arayabileceği tanıklar listesinde yer alıyor.

Trump ne diyor?

Trump, Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddediyor.

O dönem ABD Başkanı olan Trump, Carroll'ı tanımadığını söyleyerek, "İddiaları hayal ürünü. Zaten tipim de değil" demişti.

İki hafta sürmesi beklenen davaya Trump'ın katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Carroll'ın avukatları Trump'ı tanık olarak çağırmayı planlamadıklarını söylediler.

Bu durumda katılması zorunlu değil.

Caroll'ın avukatları, 'Access Hollywood' kaseti olarak bilinen ve Trump'ın bir kadının cinsel organlarına dokunmakla övündüğünün duyulduğu bir kaydı jüri üyelerine dinletmeyi planlıyor.

Avukatlar Trump tarafından saldırıya uğradığını söyleyen diğer kadınları da duruşmada ifade vermeye çağıracak.

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