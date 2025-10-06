Habertürk
        Donald Trump Lula da Silva ile görüştü

        Donald Trump Lula da Silva ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konular ele alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:12 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:12
        Donald Trump Lula da Silva ile görüştü
        ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

        ABD Başkanı Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

        Trump, açıklamasında, ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretle ilgili başlıkları ele aldıklarını kaydederek, "Daha fazla görüşme yapacağız ve çok uzak olmayan bir gelecekte hem Brezilya'da hem de ABD'de bir araya geleceğiz. Ülkelerimiz birlikte çok başarılı olacaklar." ifadelerini kullandı.

        Trump ile Lula, eylül ayının sonunda New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında karşılaşmış ve birbirlerine yakın zamanda görüşme sözü vermişlerdi.

