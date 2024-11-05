OY SAYIMI NASIL YAPILIYOR?

Eyaletlerde genellikle önce seçim günü verilen oylar sayılıyor.

Ardından da erken atılan oylar, posta yoluyla verilen oylar, itiraz sonuçları, yurt dışı ve ordu mensuplarının oyları sayılıyor.

Atanmış ya da seçilmiş olan yerel seçim görevlileri, sayımdan doğrulamaya tüm süreci yönetiyor.

Bu doğrulama süreci, verilen oy sayısını aktif seçmen sayısıyla karşılaştırmayı ve her bir oy pusulasını yırtılma, lekelenme veya diğer hasarlar açısından incelemeyi de içeriyor.

Tutarsızlıklar belgeleniyor ve takibi yapılıyor.

Amerika’da oy pusulaları, bir elektronik tarayıcıya yerleştiriliyor ve sonuç bu elektronik okuma sonrası kayıt altına alınıyor. Bazı durumlarda atılan oyun sağlaması görevliler tarafından yapılabiliyor.

Her eyaletin seçim sonuçlarının takibi noktasında katı kuralları bulunuyor.

Hangi bölümlerin halka açık olduğu, parti gözlemcilerinin oy sayımını nasıl izleyebileceği ve müdahale edebileceği kurallarla belirlenmiş durumda.