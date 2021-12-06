Donald Trump sosyal medya şirketi için 1 milyar dolar yatırım aldığını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group (Trump Medya ve Teknoloji Grubu) borsaya kaydolmadan önce yatırımcılardan 1 milyar dolar toplayabileceği anlaşmalara imza attı.

Trump Media & Technology Group adlı şirket, 2022 başında "Truth Social" (Hakikat Sosyali) isimli bir uygulama başlatacak.

Yeni sosyal medya uygulaması fikri, Trump'ın Twitter ve Facebook tarafından yasaklanmasının ardından doğdu. Trump, Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini kaybetmiş ancak seçim sonuçlarını kabul etmemişti. Trump'ın çağrısıyla destekçileri 6 Ocak'ta bir araya gelerek Kongre binasına baskın düzenledi. Baskına giden süreçte ve sonrasında yaptığı paylaşımlar sebebiyle de, sosyal medya uygulamalarının birçoğunda yasaklanmıştı.

Trump, "1 milyar dolar, teknoloji devlerine artık sansürün ve siyasi ayrımcılığın sona ermesi yönünde bir mesaj veriyor" açıklaması yaptı:

"Bİlançomuz gösteriyor ki, Trump Media & Technology Group, teknoloji devleriyle savaşacak kadar güçlü bir pozisyonda olacak."

Trump, Truth Social adlı uygulamayı başlatacaklarını açıklarken "Uygulama, siyasi ideolojiye dayalı ayrımcılık yapmadan sohbet etmeye izin verecek" demişti.

Şirket, hafta sonu yaptığı açıklamada farklı kurumsal yatırımcılardan toplamda 1 milyar dolarlık yatırımı garantilediğini belirtti ancak yatırımcılarla ilgili detay vermedi. Şirketin bugün 4 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Trump her ne kadar görevdeyken çok tartışmalı kararlara imza atmış olsa ve sert eleştirilere maruz kalsa da, bu girişim çok güçlü bir mali desteğe sahip olduğunu gösterdi.

Reuters'a göre Wall Street'te birçok firma, bu girişime para yatırmaya yanaşmadı ancak bazı serbest yatırım fonları, aile şirketleri ve yüksek gelir sahibi bireyler, şirkete destek oldu.

Trump'ın "daha fazla şiddeti körükleyeceği" endişesiyle yasaklandığı Twitter'da 89 milyon; Facebook'ta 33 milyon ve Instagram'da 24,5 milyon takipçisi vardı.

Trump zaman zaman 2024 seçimlerinde yeniden başkanlığa adaylığını koyabileceğinin de sinyalini veriyor.

Şirket denetlemeye tabi tutulacak

Trump Media & Technology Group'un Digital World Acquisition adlı şirketle ortaklığı, denetim altına alınıyor.

Geçen ay Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren, Kongre'deki ilgili komisyonlara, bu ortaklığın yasaları ihlâl edip etmediğine yönelik bir inceleme başlatma çağrısı yaptı.

Henüz bu konuda bir adım atılmayacağı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Truth Social adlı uygulamanın 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ardından eğlence, haber ve podcast yayınlarının olacağı ve abonelikle çalışacak bir video uygulaması başlatılacak.