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        Haberler Futbol Donald Trump'tan milli takıma sert sözler: ABD cehenneme gidiyor! - Futbol Haberleri

        Donald Trump'tan milli takıma sert sözler: ABD cehenneme gidiyor!

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndan elenen milli takımı eleştirdi. ABD'li futbolcu Megan Rapinoe'nin penaltı kaçırmasıyla da alay etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 16:35
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        Trump'tan milli takıma sert sözler!
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda erken elenen ABD Kadın Futbol Takımı'nı sert dille eleştirdi.

        Fox Sports'un haberine göre Trump, kendisine ait Social Truth isimli sosyal medya platformunda Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç'e mağlup olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Trump, "ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç’e karşı 'şok edici ve beklenmedik' yenilgisi, bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi." ifadesini kullandı.

        "ABD CEHENNEME GİDİYOR"

        "Oyuncularımızın çoğu Amerika’ya açıkça düşmanlık besliyordu. Başka hiçbir ülke bu şekilde davranmadı, buna yaklaşmadı bile." görüşünü paylaşan Trump, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe'nin kaçırdığı penaltıya da gönderme yaparak "İyi deneme Megan, ABD cehenneme gidiyor." ifadeleriyle eleştiride bulundu.

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.

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