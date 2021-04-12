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Kremlin'den Ukrayna açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, "Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

PESKOV'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Bu açıklamanın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı.

"KİMSE SAVAŞ OLASIĞILINI KABUL ETMİYOR"

AA'da yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

"RUSÇA KONUŞANLARI KADERİNE TERK EDEMEYİZ"

Peskov, Ukrayna’da bir iç savaş olasılığını da hiç kimsenin kabul etmediğini ancak Rusya’nın Ukrayna’nın güney doğusundaki Rusça konuşanların kaderine kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

KRİZİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN LİDERLER ZİRVESİ

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

"SADECE BİZ ŞAŞKINLIK YAŞAMIYORUZ"

Peskov, “Kiev'den sık sık ve çeşitli düzeylerde, Minsk Anlaşmaları'ndaki önlemlerin neredeyse işe yaramaz ilkeler olduğuna dair ifadeler duyduğumuzda, bu sadece bizde değil, muhtemelen Paris ve Berlin'de de şaşkınlığa neden oluyor.” şeklinde konuştu.