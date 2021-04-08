Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

AA

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, gece yarısından saat 07.00'ye kadar 5 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Peski ve Vodyanoye bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

- Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.