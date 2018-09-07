Doncaster Rovers - Luton Town maçı rakamları

Doncaster Rovers ve Luton Town, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Doncaster Rovers 7. sırada bulunuyor, Luton Town 8 puana sahip ve 9. sırada. Doncaster Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Luton Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 366 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Doncaster Rovers kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Luton Town sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Doncaster Rovers son hafta oynanan Hartlepool United maçında 2-1 yenildi.

Luton Town, Morecambe karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Doncaster Rovers, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Luton Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Luton Town, 2 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ