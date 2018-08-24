Doncaster Rovers - Portsmouth maçı istatistikleri

İngiltere 1.Lig maçında Doncaster Rovers ile Portsmouth, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Doncaster Rovers 7 puanla 7. sırada, Portsmouth 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Doncaster Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Portsmouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Doncaster Rovers kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Portsmouth kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Doncaster Rovers son haftadaki Wigan Athletic müsabasında 3-0 yenildi.

Portsmouth ise Peterborough United maçında 2-1 yenildi.

Doncaster Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Doncaster Rovers, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Portsmouth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Portsmouth, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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