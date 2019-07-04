Denizli’de dondurma almaya giden 3 yaşındaki kız çocuğu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir aile üyesiyle birlikte dondurma almaya giden 3 yaşındaki Aysima Solak’a karşıdan karşıya geçtiği sırada Tahir G.’nin kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile küçük kız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ambulansı ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aysima Solak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olayın ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.