Diğer tatlılarla kıyaslandığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Dondurmayı akşam 18.00’den önce tüketmeye özen gösterin. Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz” dedi.