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"Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

Dondurmayı akşam 18.00’den önce tüketmek gerektiğini belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz" dedi

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İHA
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    Diğer tatlılarla kıyaslandığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Dondurmayı akşam 18.00’den önce tüketmeye özen gösterin. Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz” dedi.
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    Dyt. Melisa Karataş, yazı fit geçirmek isteyenlere ara öğünlerde tüketilmesi için 3 top dondurma önerisinde bulundu. 
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    3 TOPTAN FAZLASINA DİKKAT!

    1 dilim baklava 170 kalori, 1 adet sufle 390 kalori enerji verirken,1 top dondurmanın yaklaşık 104 kalori içerdiğini söyleyen Karataş, fit kalmak isteyenlere yazın dondurma tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. 
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    Akşam yemekten sonra dondurma tüketmek istenildiğinde evde hazırlanmış şekersiz dondurmaları tercih etmek gerektiğini kaydeden Karataş, "Şeker hastalığınız varsa ya da şeker hastalığına yatkın bir metabolizmanız varsa şeker içermeyen diyabetik dondurmalar tercih edilmelidir. 
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    Sağlıklı ve güvenilir dondurma tercih etmek için etiketini okumayı unutmayın" dedi. 
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ 

    Dondurmayı lezzetlendirmek için ekstra çikolata, kuru meyve veya meyve parçacıkları, ceviz, fındık, fıstık kullanmanın dondurmanın kalorisini en az 150 kalori artıracağını hatırlatan Karataş, ev yapımı diyet dondurma tarifi paylaştı:
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    “Muzları ve çilekleri buzdolabı poşetine koyup, buzlukta 1 gece bekletin. Ertesi gün süt veya yoğurdu meyveler iyice karışana kadar rondodan geçirin. Bir kabın içine karışımı güzelce yayın. Dondurucuda birkaç saat bekletip afiyetle tüketin. 
  • "Dondurmayı 18.00'den önce tüketin" önerisi

    Dondurmayı yemek sonrası tatlı olarak değil ara öğün alternatifi olarak yemeklerden 2-3 saat sonra ya da önce tüketmek gerekir.”

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