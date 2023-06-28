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Buzdolabına 1 TL koymadan etlerinizi dondurmayın! Bu yöntemi sağlığınız için mutlaka deneyin!

Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerini buzluklara yerleştirdikten sonra dolabın içerisine 1 TL koymayı sakın unutmayın. Ne kadar mantıksız gözükse de aslında bu püf nokta Avrupa'da sürekli kullanılıyor ve bu sayede elektriğiniz gidip gitmediğini anlayarak etinizin bozulup bozulmadığını fark edebilirsiniz. Peki, sadece 1 TL ile etin bozulup bozulmadığını nasıl anlarsınız? İşte, detaylar...

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  • Dondurucuya 1 TL koymadan etlerinizi dondurmayın! Sağlığınız için mutlaka deneyin!

    Avrupa ülkelerinde sıklıkla kullanılan bu yöntemde önce buzluğa bir kap su koyun ve dondurun. Sonra üzerine 1 TL koyarak buzluğunuzun kapağını kapatın.

     

     
  • Dondurucuya 1 TL koymadan etlerinizi dondurmayın! Sağlığınız için mutlaka deneyin!

    BUZUN ÜZRİNDE HALA DURUYORSA GÜVENLİ DEMEKTİR

    Tatilden veya farklı bir şehirden döndüğünüzde 1 TL buzun üzerinde hala aynı şekilde duruyorsa dolaptaki gıdaların hepsini güvenle tüketebilirsiniz.
  • Dondurucuya 1 TL koymadan etlerinizi dondurmayın! Sağlığınız için mutlaka deneyin!

    1 TL BUZUN ALTINDA KALIRSA TÜKETMEYİN

    Eğer 1 TL buzun altına düştüyse o gıdaları kesinlikle tüketmeyin. Çünkü buzluğunuz muhtelemen elektrik kesintisine uğramış ve içerisindeki buzlar erimiş olabilir. Yani buzdolabı uzun süre durunca ürünler çözülmüş ve yeniden çalışınca tekrar donmuş demektir.
  • Dondurucuya 1 TL koymadan etlerinizi dondurmayın! Sağlığınız için mutlaka deneyin!

    Bu süre içerisinde buzlukta bulunan et, tavuk vb. ürünlerin yüzde 90'ı bozulacaktır. Bu durum gıda zehirlenmesine neden olabilir ve sağlınızı riske atabilir. Buzdolabınızın elektrik kesintisine uğrayıp uğramadığını 1 TL yöntemi ile kolayca anlayabilirsiniz.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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