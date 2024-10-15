Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.763,47 %0,74
        DOLAR 34,2574 %-0,04
        EURO 37,4192 %0,02
        GRAM ALTIN 2.916,75 %-0,02
        FAİZ 44,36 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 34,10 %-0,85
        BITCOIN 65.922,00 %0,02
        GBP/TRY 44,8576 %0,15
        EUR/USD 1,0912 %0,03
        BRENT 74,46 %-3,87
        ÇEYREK ALTIN 4.768,88 %-0,02
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda "Dondurulmuş ekmek israfı önlüyor" - Alışveriş Haberleri

        "Dondurulmuş ekmek israfı önlüyor"

        Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası'nın (TÜGİS) açıklamasına göre Türkiye'de her gün 12 milyon adet ekmek israf ediliyor. Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, "Porsiyon ekmeklerimizi, bir kişinin rahatça bitirebileceği şekilde 35-40 gr. ağırlığında üretiyoruz. Böylece ekmeklerimiz kullanılacak kadar çözdürülüyor ve israf edilmiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dondurulmuş ekmek israfı önlüyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl dünya genelinde dünyadaki açlığa, yoksulluğa ve israfı önlemenin önemine dikkat çekmek amacıyla hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor.

        Araştırmalar, kişi başı ekmek tüketiminde üst sıralarda yer alan Türkiye’deki israfın boyutunu da ortaya koyuyor. Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası’nın (TÜGİS) açıklamasına göre Türkiye’de her gün 12 milyon adet ekmek israf ediliyor. İsrafın yarısına yakınının hanelerde diğer yarısının ise sırasıyla lokanta, otel, büfe, kantin, yemekhane gibi ev dışı tüketim kanallarında gerçekleştiği belirtiliyor. Ekmek israfında, fazla üretim ve ihtiyaçtan fazla satın alma etkili oluyor. İşte bu noktada ekmeğin raf ömrü ve porsiyonu önem kazanıyor.

        REKLAM

        DONUK EKMEK İSRAF EDİLMİYOR

        İhtiyaç duyulan miktarda çözdürülerek pişirilen dondurulmuş ekmek, tazeliği dışında israfın önlenmesine katkı sunuyor.

        Ekmek israfıyla mücadelede farkındalık adımlarını, ürünlerinin raf ömrü, katkısız içeriği ve porsiyonuyla destekleyen Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) da Dünya Ekmek Günü dolayısıyla “İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin” çağrısı yaptı.

        Geniş ürün gamıyla ev dışı tüketimde müşteri memnuniyeti sağlayan Donuk Fırıncılık, ihtiyaç duyulan miktarda çözdürülerek pişirilen dondurulmuş ekmek seçeneğiyle, tazeliğin yanı sıra israfın önlenmesine katkı sağlıyor. Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, “Porsiyon ekmeklerimizi, bir kişinin rahatça bitirebileceği şekilde 35-40 gr. ağırlığında üretiyoruz. Böylece ekmeklerimiz kullanılacak kadar çözdürülüyor ve israf edilmiyor. Ayrıca, istenilen zamanda ihtiyaç kadar taze ve sıcak servis edebilme imkânı sağlıyor” dedi.

        "İSRAF EDİLEN EKMEK EKONOMİ İÇİN DE BÜYÜK KAYIP"

        Hasırcıoğlu, kişi başı günlük tüketim ortalamasına göre Türkiye’de israf edilen ekmeğin ekonomi için de büyük kayıp olduğunu söyledi. Uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolüyle donuk ekmeğin, israfı önlemenin yeni nesil alternatifleri arasında yer aldığını kaydeden Hasırcıoğlu, şöyle devam etti: “DFU’da yürüttüğümüz üretim süreçlerinde, her bir ürün özelinde tanımlanan reçete ve süreç şartlarına sadık kalıyoruz. Bu sayede daima aynı niteliklere sahip lezzetler üreterek Türkiye’nin her yanındaki müşterilerimiz için ürün standardizasyonu sağlıyoruz. Bugün DFU olarak restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaşmış durumdayız.

        Hasırcıoğlu, DFU’nun lezzetli ve yenilikçi ürünlerinden donuk ekmeğin pratikliğiyle işletmelerin maliyetlerini düşürüp kaliteyi arttırdığını, standardıyla da avantaj sağladığını anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Yeniden gözaltına alındı! İlkokulda cinsel taciz!
        Yeniden gözaltına alındı! İlkokulda cinsel taciz!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor