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        Haberler Gündem Politika İBB Başkanı İmamoğlu'ndan son dakika açıklamalar: Dönemin modası İmamoğlu'na saldırmak - Güncel haberler

        İmamoğlu: Ben o defteri kapattım

        İBB Başkanı İmamoğlu "Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı İmamoğlu'na saldırmak. Olsun o modayı görüyoruz. Onlara bu modanın tutmadığını, modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek" dedi. İmamoğlu, Ataköy - İkitelli Metro Hattı test sürüşü sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine yönelik sorulara, "Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:51
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        "Ben o defteri kapattım"
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni" ne katıldı.

        DHA'da yer alan habere göre törende konuşan İmamoğlu, "Bize eleştiri yapılacak mı? Tabii ki yapılacak. Yapıcı eleştiriler ya da gerçekten yaptığınız işe dair daha iyiyi yakalamak adına bize sunulan önerileri dinliyor muyuz? Can kulağıyla dinliyoruz ama dikkat edin bize yönelik eleştirilerin tamamı, büyük çoğunluğu ne yazık ki belediyecilikle ilgisi olmayan, millete tek bir fayda sağlamayan, vakti geçmiş, uyduruk siyasi yakıştırmalar, geçmişten bugüne defalarca sorgulayıp sorgulayıp ortaya koydukları işler. Olsun böyle bir dönem yaşanacak. Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı İmamoğlu'na saldırmak" dedi.

        "Olsun o modayı görüyoruz" diyen İmamoğlu, "Onlara bu modanın tutmadığını, modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İş üretemiyorlar, iş üretecek kadroları kalmadı. Kimse onlarla çalışmak istemiyor. Milletimize yüzümüz dönük, biz neye güveniyoruz? Başından beri söyledik. Milletimizin aklına güveniyoruz biz. Ortak akla güveniyoruz. Onlar neye güveniyor, bir kişinin aklına güveniyorlar. O kişi kimdir bilmiyorum ama onun aklına güveniyorlar. Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan lafa itibar ediyorlar. Biz 16 milyon insanımıza güveniyoruz. Sizlerin evlerinizdeki o minik çocuklarınızın aklına güveniyoruz. Onlar çok zekiler. Bütün insanlarımız çok zeki ve onların aklıyla bir ortak akıl mekanizmasıyla hem bu şehri hem bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağını yine bu milletimiz çok iyi biliyor. Biz o milletin has, halis temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Bu kadar net. Başkaları da o bir kişinin tensipleriyle ya da emirleriyle iş yapmaya devam etsinler. Biz milletimizin emirleriyle, tensipleriyle, kanaatleriyle, aklıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar basit. Ne yaparlarsa yapsınlar, vatandaşımız durumun farkındadır. Malum siyasetçilerin çoğu zaman cambaza bak der gibi vatandaşın dikkatini siyasi kavgalara çekmeye çalışıyorlar ama biz bu kavgaları kenara alıp, açılış yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        "ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ; BEN O DEFTERİ KAPATTIM"

        İmamoğlu, Ataköy - İkitelli Metro Hattı test sürüşü sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ifadelerine yönelik sorulara, "Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz. " yanıtını verdi.

        "BEN O DEFTERİ KAPATTIM,İŞİME VE ÖNÜME BAKIYORUM"

        Ataköy- İkitelli Metro Hattı Test Sürüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in ifadelerine yönelik sorulara yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben dün söyleyeceğimi söyledim. Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz. Bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Biz Türkiye’nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

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