Rus füze saldırısı Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk'ta 11 kişinin ölümüne neden oldu Donetsk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki kısmının valisi, Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentinde bir Rus füze saldırısında 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı özellikle Donetsk ve Kırım bölgelerinde yoğunlaşırken, bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Ukrayna kenti Pokrovsk'un valisi Vadym Filashkin Telegram uygulamasında, "Beşi çocuk olmak üzere on bir ölü. Pokrovsk bölgesine yapılan saldırıların şimdilik sonuçları bunlar" diye yazdı.

Pokrovsk, Donetsk'in yaklaşık 80 km kuzeybatısında, Ukrayna'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.