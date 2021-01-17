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Dönmez'den kabineye maden brifingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, en geç ay sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabineye, maden arama ve üretim brifingi vermesi bekleniyor. Kabinede, bu veriler çerçevesinde üretimin artırılması için atılacak adımların konuşulacağı belirtiliyor. Arama ve üretim için izin süreçlerinin hızlandırılmasının da gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Dönmez'den kabineye maden brifingi

Koronavirüs salgınıyla birlikte başta bakır, nikel, çinko ve demir olmak üzere maden fiyatları hızla arttı. Altın ve gümüş fiyatları da rekordan rekora koştu. Türkiye, maden arama ve üretiminde istenen düzeyi bir türlü yakalayamıyor. Maden üretimi yıllık 800 milyon ton. İhracat yıllık 4-5 milyar dolar, buna karşılık ithalat 20 milyar doları aşkın. Hedef, daha çok yerli üretim ve bu alanda ithalatın azaltılması… Bu çerçevede kabinede, atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verileri ışığında hazırlanan Enerji Bakanı Dönmez’e de sunulan bir çalışmaya göre, madencilik sektöründe ruhsat başvurularında hızlı bir düşüş gözleniyor. Buna bağlı olarak arama ve işletme ruhsat sayıları da geriliyor.

Buna göre madencilik alanına ilişkin başvurular, 5 binden bin 200’e dek geriledi; ruhsat sayısı da 30 binlerden 15 bin düzeyine indi.

Arama ve işletme ruhsat sayısındaki dengede de sorunlar ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor.
Arama ruhsatı 5 bin 500 iken, işletme ruhsatı 10 binlere indi. Uzmanlar, bunun tam tersi olması gerektiğini belirterek, “Arama ruhsatı sayısının işletme ruhsatı sayısından çok çok fazla olması gerekir” dedi. Uzmanlar, bu sürecin bir süre sonra yerli hammadde arzında darboğaza yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE’DE MADENCİLİK

Peki, Türkiye’de yıllık üretim ne düzeyde? Türkiye’nin maden üretimi, talebin ya da tüketimin çok altında seyrediyor. Yıllık üretim 800 milyon ton dolayında bulunuyor. İhracat yıllık 4-5 milyar dolar, buna karşılık ithalat 20 milyar doları aşkın. Zaman zaman 25 milyar doları buluyor.
Madenciliğin, Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) katkısı sadece yüzde 1.
Sektörde 6 bin 600 işletme var, toplam istihdam da 123 bin.

KABİNEYE ANLATACAK

Salgınla birlikte başta bakır, nikel, çinko ve demir olmak üzere her türlü maden fiyatı hızla arttı. Altın ve gümüş fiyatları rekor kırdı. Bu gelişme, ülkeler ve ekonomileri için madencilik faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara’da, bu konuda hazırlık yapılıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, en geç ay sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabineye, maden arama ve üretim brifingi vermesi bekleniyor. Kabinede, bu veriler çerçevesinde üretimin artırılması için atılacak adımların konuşulacağı belirtiliyor. Arama ve üretim için izin süreçlerinin hızlandırılmasının da gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

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