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        Haberler Spor Futbol İngiltere Donny Van de Beek, sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'a kiralandı - Futbol Haberleri

        Donny Van de Beek, sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'a kiralandı

        Manchester United, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Donny van de Beek'in sezon sonuna kadar Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:18
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        Van de Beek, Frankfurt'ta
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’in sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a kiralandığını duyurdu.

        İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Ajax altyapısında yetişen van de Beek'i 2020 yılında 39 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

        Hollandalı futbolcu, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'la 1’i Premier Lig, 1’i EFL Cup olmak üzere 2 maçta forma giyerken, toplamda 21 dakika süre aldı.

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