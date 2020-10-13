Ganalı orta saha oyuncusu Donsah, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferi ve hayat hikayesiyle ilgili konuştu.

Godfred Donsah, çocukluğunun çok zor geçtiğini, kendi yaşadığı zorlukları ülkesindeki çocukların yaşamaması için Godfred Donsah Yardım Vakfını kurduğunu anlattı.

Üç kız kardeşi olduğunu aktaran Ganalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Küçük bir çiftliğimiz vardı. Çiftlikte Hindistan cevizi yetiştiriyorduk. Babam aileyi geçindirmekte çok zorlanıyordu. Bazı günler yiyecek yemeğimiz bile olmuyordu. Bu bizim için büyük sıkıntı oluyordu. Babam bir aylık sürede çölü geçerek Libya'ya, daha sonra şişme botla Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Biz on yıl boyunca kendisinden haber alamadık. Bu süreçte ailem ile yalnız kaldım Gana'da. Yemek ve yatacak yer konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ben bireysel anlamda gece aç yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yatacak yerinin olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey almak istediğinizde, kendinize bir şey almak istediğinizde paranızın olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum."

"GELDİĞİM YERİ UNUTMADIM"

Futbol sayesinde bazı şeyleri elde ettiğini dile getiren Donsah, "Geldiğim noktada kendime ve aileme bakabiliyorum. Çok daha iyi bir konumdayım ama geldiğim yeri unutmadım. Bu nedenle vakfı kurdum. Vakıf sayesinde ülkemdeki sıkıntılı durumda olan, aç olan, kendi potansiyelini keşfedemeyen insanlara bir şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Onlar da benim yaşadıklarımı yaşamasınlar, normal bir hayat, insan gibi yaşayabilsinler diye ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Donsah, vakfın 2 yıldır faaliyet içerisinde olduğunu, vakıf işlerini zor şartlarda birlikte büyüdüğü ailesi ile bir arkadaşının yürüttüğünü ifade ederek, gıda ve yatacak yer yardımı yanında Amerika'da kurdukları bağlantıyla hastane ve okul yardımı ulaştırdığını, kurdukları bilgi merkezi ile insanları teknolojiyle buluşturduklarını aktardı.

Ülkesinde kurdukları Donsah Gelişim Ligi ile yetenekli çocukları bir araya topladıklarına işaret eden Ganalı oyuncu, menajerler sayesinde yetenekli oyuncuları Avrupa'da futbola kazandırma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kendisinin dünya çapında bir oyuncu olmadığını ama imkanları sayesinde yardımcı olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Donsah, "Orada insanların ne annesi, babası ne de sığınacak bir limanları var. Ben ve benim gibi bir şekilde talih yüzüne gülmüş kişilerin bunu yapması gerekiyor. Benim ülkem gibi ülkelerde çok kolay olmuyor. Ben elimden gelenin fazlasını veriyorum. Birçok arkadaşım vakfın çalışmalarını duyunca her türlü destek veriyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK SICAKKANLI VE MİSAFİRPERVER"

Sezon başında İtalya'nın Bologna ekibinden kiralık olarak Çaykur Rizespor'a geldiğini belirten Donsah, transferinin çok hızlı geliştiğini, Yeni Malatyaspor forması giyen Afriyie Acquah'ın kendisine Türkiye hakkında çok güzel şeyler söylediğini anlattı.

Donsah, yeteneğini daha iyi gösterebileceğine inandığı için Rize'ye geldiğini ifade ederek, Çaykur Rizespor'un bir kulüpten daha çok aile ortamı havasında olduğunu söyledi.

Gana'da bulunduğu dönemde Türkiye'de forma giyen oyuncuların kendisine sürekli Türklerin misafirperverliğinden bahsettiğine dikkati çeken Donsah, "Türkiye hakkında, geldikten sonra çok daha fazla bilgi edindim. Söylenenlerin çok doğru olduğunu gördüm. Türkiye'ye ilk gelişim. Çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlar var. İnsanlar yabancı dil bilemese bile sokakta yürüdüğünüzde size bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'daki hedeflerini anlatan Donsah, "Bireysel ve takım olarak herkesin kendi hedefi var ama bu takım için ortak hedefimiz başarılı olmak. Bireysel olarak geçmişte bir sezonda 5 gol atmıştım. Çok çalışıp bu rekoru Türkiye'de geliştirmek istiyorum. Aynı zamanda çok çalışıp takımın bir parçası olmaya çalışacağım. Hedefimiz geçen sezonun çok daha ilerisine gitmek." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, çocukluğunun çok zor geçtiğini, kendi yaşadığı zorlukları ülkesinde çocukların yaşamaması için Godfred Donsah Yardım Vakfını kurduğunu anlattı.

Donsah, üç kız kardeşi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti.

"Küçük bir çiftliğimiz vardı. Çiftlikte Hindistan cevizi yetiştiriyorduk. Babam aileyi geçindirmekte çok zorlanıyordu. Bazı günler yiyecek yemeğimiz bile olmuyordu. Bu bizim için büyük sıkıntı oluyordu. Babam bir aylık sürede çölü geçerek Libya'ya, daha sonra şişme botla Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Biz on yıl boyunca kendisinden haber alamadık. Bu süreçte ailem ile yalnız kaldım Gana'da. Yemek ve yatacak yer konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ben bireysel anlamda gece aç yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yatacak yerinin olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey almak istediğinizde, kendinize bir şey almak istediğinizde paranızın olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum."

Futbol sayesinde bazı şeyleri elde ettiğini dile getiren Donsah, "Geldiğim noktada kendime ve aileme bakabiliyorum. Çok daha iyi bir konumdayım ama geldiğim yeri unutmadım. Bu nedenle vakfı kurdum. Vakıf sayesinde ülkemdeki sıkıntılı durumda olan, aç olan, kendi potansiyelini keşfedemeyen insanlara bir şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Onlar da benim yaşadıklarımı yaşamasınlar, normal bir hayat, insan gibi yaşayabilsinler diye ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Donsah, vakfın 2 yıldır faaliyet içerisinde olduğunu, vakıf işlerini zor şartlarda birlikte büyüdüğü ailesi ile bir arkadaşının yürüttüğünü ifade ederek, gıda ve yatacak yer yardımı yanında Amerika'da kurdukları bağlantıyla hastane ve okul yardımı ulaştırdığını, kurdukları bilgi merkezi ile insanları teknolojiyle buluşturduklarını aktardı.

Ülkesinde kurdukları Donsah Gelişim Ligi ile yetenekli çocukları bir araya topladıklarına işaret eden Ganalı oyuncu, menajerler sayesinde yetenekli oyuncuları Avrupa'da futbola kazandırma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kendisinin dünya çapında bir oyuncu olmadığını ama imkanları sayesinde yardımcı olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Donsah, "Orada insanların ne annesi, babası ne de sığınacak bir limanları var. Ben ve benim gibi bir şekilde talih yüzüne gülmüş kişilerin bunu yapması gerekiyor. Benim ülkem gibi ülkelerde çok kolay olmuyor. Ben elimden gelenin fazlasını veriyorum. Birçok arkadaşım vakfın çalışmalarını duyunca her türlü destek veriyorlar." diye konuştu.