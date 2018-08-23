Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilip, tatile çıkan bazı tatilcilerin dönüşü başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerle diğer merkezlere dönüşe geçenlerin oluşturduğu yoğunluk karayollarının bazı kesimlerinde yine çileye döndü.

Tekirdağ- İstanbul yolunu erken dönüş yapan tatilcilerin uzun kuyruklarıyla yolları kilitledi. Özelikle şehir merkezine girişte uzun kuyrukların oluşturduğu gözlemlenirken, şehir içindeki araçların da tatilcilere karışmasıyla trafik kuyruğu kilometrelerce uzadı.

Tekirdağ şehir merkezinde trafik felç olurken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatma çalıştı.

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