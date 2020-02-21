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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştirilecek diyen Kurum, "Bir çok düzenleme yaptık ama eksik var ise yapacağımız yeni kanuni düzenlemelerle kontrol altına alacak ve sürecin önünü açacak" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştirilecek. Bir çok düzenleme yaptık ama eksik var ise yapacağımız yeni kanuni düzenlemelerle kontrol altına alacak ve sürecin önünü açacak. Fatih Belediyesi surların restorasyonunu yapacak. Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak

- 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan" Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız demişti"

- Dönüştürülmesi gereken bir çok alanda projeler başlattık. İstanbul'daki projeler içerisinde Başakşehir'de Üsküdar'da Fatih'te bir çok ilçemizde projelerimizi başlattık. Gaziosmanpaşa, Kağıthane projeleri devam ediyor. Dönüşüm projelerini başlattık ve kararlı bir şekilde üstüne gideceğiz. 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını tamamlıyoruz.

- Siyasi kaygı gözetmeksizin ben bu koltukta otururken İstanbul için, ülkemiz için doğru bir adım atmak önemlidir. Ben bu işleri yapabiliyorsam bakanlığa devam edeyim, belediye başkanları yapabiliyorlarsa devam etsinler. Yapamıyorsak görevlerimize devam etmeyelim. Vatandaşlarımızla birlikte bu kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız. Vatandaşımızdan da şunu rica ediyorum. Gelin risk tespitinde bulunun. Belediyelerle el ele verelim.