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"Dönüşümün lokomotifi olduk"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank olarak 2022'de çok kuvvetli bir müşteri kazanımı performansına imza attık. Dijitalden müşteri edinimi sürecinde Akbank'ın sunduğu farklılaşan deneyimin de etkisiyle rekor büyümeler gerçekleştirdik" dedi. Bu yıl faaliyet gösterdikleri her alanda dönüşümün itici gücü, lokomotifi olduklarını belirten Binbaşgil "Cumhuriyetimizin 100'üncü, Akbank'ın 75'inci yılında da ülkemiz ve sektörümüzü ileriye taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

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AA

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık sektörü ve Akbank açısından 2022 gelişmelerini ve 2023'ten beklentilerini paylaştı.

Bankacılık sektörünün sermaye ve altyapısının güçlü olduğunu anlatan Binbaşgil, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılın da sağlam ve başarılı bir şekilde geçirildiğini söyledi.

Binbaşgil, zorlu koşullara uyum sağlamada ve kendini yenilemede esnek ve hızlı davranabilen sektörün dijital dönüşümü benimsediğini, ayrıca iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını da hızla sahiplendiğini ifade etti.

Akbank olarak 2022 boyunca ülke ekonomisi ve müşterileri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Yılın 9 ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 561 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 690 milyar lira seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 669 milyar liraya, aktiflerimiz ise 1 trilyon 69 milyar liraya ulaştı. Akbank olarak 2022'de çok kuvvetli bir müşteri kazanımı performansına imza attık. Dijitalden müşteri edinimi sürecinde Akbank'ın sunduğu farklılaşan deneyimin de etkisiyle rekor büyümeler gerçekleştirdik. Müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinden mutluluk duyuyoruz."

ALTYAPIYA ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Hakan Binbaşgil, tasarruflarını değerlendirmek isteyenlerin, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile Akbank'ı tercih ettiğini belirtti.

Ak Portföy'ün geniş ürün yelpazesiyle yatırım fonu pazarında fark yarattığını ifade eden Binbaşgil, bu sayede Türkiye'nin en büyük özel portföy yönetimi şirketi olduklarını söyledi.

Binbaşgil, Ak Yatırım'ın da bireysel ve kurumsal müşterilerin yatırımlarına katma değer yaratacak ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Gittikçe artan bir ivmeyle müşterilerimizin Akbank'ı tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda etkin ve çevik ekip çalışmamızın, yıllardır önemli yatırımlar yaptığımız dijital ve analitik altyapımızın da büyük payı var." diye konuştu.

Binbaşgil, bu yıl dijital ödemelerde önemli bir dönüşümü başlattıklarını ve "Juzdan" uygulaması ile cüzdanları cep telefonlarına taşıdıklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Akbank müşterisi olsun veya olmasın, bir banka veya kredi kartı sahibi olan herkes tarafından kullanabilen bu yeni nesil ödeme platformu, tüm bankaların kartlarının eklenebildiği, vadesiz hesaplardaki bakiye veya krediyle de ödeme imkânı sağlayan eşsiz bir uygulama. Değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip etmeye ve müşterilerimiz için güncel ve yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Seyahatten günlük yaşama, hayatın her alanında özel ayrıcalıklar sunan kredi kartımız Wings de 15. yılında büyük bir dönüşümden geçti. Marka kimliğinden sunduğu ayrıcalıklara kadar baştan aşağı değişen Wings, yeni mil programı ve kullanıcılarına sunduğu faydayla artık çok daha güçlü. Müşterilerimiz yeni mil programıyla artık daha fazla kazanırken Akbank'taki birikimlerine paralel olarak gittikçe daha fazla mil puana ve ayrıcalıklara erişebiliyor."

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, ihracat, üretim ve istihdam alanları başta olmak üzere Türk ekonomisinin gelişiminde önemli role sahip olan KOBİ'lerin salgının etkilerini geride bırakabilmeleri ve işlerini hızlandırabilmeleri için kapsamlı bir KOBİ hareketi başlattıklarını anlattı.

Geleneksel KOBİ Bankacılığı tanımının ötesine geçen, bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketlerle KOBİ'lere ayrıcalıklı hizmet sunduklarını vurgulayan Binbaşgil, "Akbank Mobil üzerinden KOBİ'lerin tüm ihtiyaçlarına tek elden ve hızlı bir şekilde yanıt vererek farklı bir müşteri deneyimi sunarken, tüm finansal süreçlerini dijitalleştirerek KOBİ'lerin işlerini kesintisiz yürütmelerini sağlıyoruz." dedi.

Binbaşgil, 2022'nin 9 ayında toplam 40 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladıkları bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Böylece geçen yılın başında açıkladığımız 2030'a kadar 200 milyar lira sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefimize daha da yaklaştık ve toplam finansmanda 67 milyar liraya ulaştık. Ayrıca, birikim sahiplerinin çevreye ve topluma faydalı şirketlere yatırım sağlamasını kolaylaştıran sürdürülebilirlik temalı fonlarımızın hacmi de üçüncü çeyrek itibarıyla 2,4 milyar liraya ulaştı.

Uzun vadeli bir vizyon ortaya koyarak ve somut taahhütler belirleyerek oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamındaki başarılarımız uluslararası arenada da ödüllendirildi. Global Finance tarafından 'Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası' seçildik. Ayrıca 2022 yılının başında sürdürülebilirlik alanında bir önemli taahhütte daha bulunarak 2050 yılına kadar net sıfır banka olma hedefi koyduk."

ÇALIŞANLARIN GİRİŞİMLERİNE DESTEK

Hakan Binbaşgil, Akbank'ta inovasyonu destekleyen bir kurum kültürü olduğunu dile getirerek, bu yıl açıkladıkları "Akbank+" programından bahsetti.

Bu yeni programla kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanları desteklemeyi hedeflediklerini aktaran Binbaşgil, ayrıca birlikte çalışacakları iş ortaklarını kurum içerisinden çıkarmayı ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Binbaşgil, program kapsamında seçilen kişilerin tam zamanlı olarak kendi girişim fikirleri üzerinde çalışacağına değinerek, "Tasarım ve ürün geliştirme aşamasından sonra yapılacak bir değerlendirme neticesinde de Akbank'tan yatırım alarak kendi şirketlerini kuracaklar. Bu yıl faaliyet gösterdiğimiz her alanda dönüşümün itici gücü, lokomotifi olduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü, Akbank'ın 75'inci yılında da ülkemiz ve sektörümüzü ileriye taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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