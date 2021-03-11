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DONUYORUZ| Kar, yağmur, fırtına! HAVA DURUMU 11 Mart: 12 derece birden düşecek

Hava durumu 11 Mart tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 5 ila 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Öte yandan, Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında ve Akdeniz'de şiddetli fırtınanın gün boyu etkili olması tahmin ediliyor. Ayrıca İstanbul dahil birçok il için yağmur ve kar uyarısı da yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yağmur ne zaman duracak? İşte 11 Mart hava durumu raporunun detayları...

DONUYORUZ| Kar, yağmur, fırtına! HAVA DURUMU 11 Mart: 12 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Mart hava durumu raporu yayınlandı. Bugün birçok ilde dışarı çıkacaklar güne yağışlı havayla uyandı. Başta çalışanlar olmak üzere dışarı çıkacaklar ; "Bugün hava durumu nasıl? Yağmur ne zaman duracak?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki, gün içerisinde kuzeybatı kesimlerde 5 ila 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde yağmur ve fırtına etkili olurken bazı illerimizde ise kar yağışı gün içerisinde etkili olacak. İşte 11 mart hava durumu raporu...

11 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KAR BİR GELDİ, PİR GELDİ

Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van’ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm),yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA NEFES ALDIRMAYACAK!

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına (60-80 km/s),Akdenizde tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı,kuzey Ege'nin iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin ( Mersin dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu,öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak güneyinin yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinin yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Elazığ ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Toz taşınımı bekleniyor.

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