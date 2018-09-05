Dorados de Sinaloa - Veracruz maçı istatistikleri

Meksika Kupa MX Apertura Grup 7 heyecanı devam ediyor. Dorados de Sinaloa, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Veracruz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:00. Dorados de Sinaloa son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Veracruz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Dorados de Sinaloa kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Veracruz kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dorados de Sinaloa son haftadaki Leon müsabasında 3-0 yenildi.

Veracruz ise Monarcas Morelia karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Dorados de Sinaloa, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Veracruz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Veracruz, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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