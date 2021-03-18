Dorçe Prefabrik, yüksek kaliteli projeler hazırlıyor

AA

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, inşaat sektörü, teknolojik gelişmeler ışığında müşteri ihtiyaçlarına ve iş gücü ile ilgili zorluklara yanıt bulmak adına yeni yöntemler geliştiriyor ve sektörde üretkenliği artırmak için modern inşaat yöntemlerini çeşitlendiriyor.

Dijital prefabrikasyon, dijital verilerin doğrudan üretim ekipmanlarını çeşitli bina bileşenlerini oluşturmaya yönlendirdiği bir üretim türü olarak öne çıkıyor ve modern inşaat endüstrisi evriminin ön saflarında yer alıyor.

Bileşenli prefabrik yapı elemanları, daha düşük maliyetler ve optimize edilebilir hızlandırılmış programlarla yüksek kaliteli projeler sunuyor.

Halihazırda üretim ve montaj için tasarım, endüstrileşmiş inşaat yöntemleri için tasarım gibi kavramlar, saha dışı inşaat (off-site construction) ve modern inşaat yöntemlerinin en temel ve modern ögelerini oluşturuyor. Her iki kavram da eş zamanlı mühendislik metodolojisinin yanı sıra tümden sahada gerçekleşen inşaattan hazır prefabrik bina bileşenlerinin sahada montajına bir endüstri geçişini destekliyor.

Projelerinde modern inşaat yöntemlerini ve saha dışı inşaatı başarıyla uygulayan endüstrileşmiş inşaat sektörünün öncü şirketlerinden Dorçe Prefabrik, DFMA ve DIMC uygulamalarıyla yüksek kaliteli projeler sunuyor.

- Sanal modellerle desteklenen özel çözümler sunuluyor

Dorçe Prefabrik, prefabrik modüler bina bileşenlerini doğrudan bina bilgi modellemesi (BIM) aracılığıyla proje gerekliklerine birebir uygun olarak üretiyor ve montajlarını tamamen dijital olarak saha dışı (off-site) gerçekleştiriyor.

Şirket, ana yapıyı oluşturan bina bileşenlerinin dijital fabrikasyonunu tasarım sürecinin başından itibaren projelerine entegre ediyor. Özelleştirilmiş prefabrik modüler yapılar, sanal tasarım ve inşaat süreçlerinden ve veri açısından zengin bina bilgi modellemesinden yararlanılarak her projenin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde inşa ediliyor.

Dorçe, ana tasarımı değiştirmeden üretim ve montaj için tasarım süreci adına mimari tasarımı en üst düzeye çıkarmak ve optimize edebilmek için kendi bünyesinde bulunan mühendislik, tasarım ve proje yönetimi departmanı ile entegre çalışıyor.

Sahada işçiliği azaltırken, kaliteyi artıran, maliyetleri düşüren ve inşaat programını hızlandıran dijital prefabrikasyon; daha yüksek kalite, maliyet kontrolü, hızlandırılmış iş programı, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik gibi imkanlar sunuyor.