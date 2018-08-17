Dordrecht - Helmond Sport maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie maçında Dordrecht ile Helmond Sport, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Dordrecht, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Helmond Sport son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 199 kodlu maçı oynayanlar; Dordrecht galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Helmond Sport galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Dordrecht son hafta oynanan Nec Nijmegen maçında 3-3 berabere kaldı.

Helmond Sport ise Waalwijk maçında 2-2 berabere kaldı.

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