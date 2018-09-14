Dordrecht - Twente düellosu

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Dordrecht, 14 Eylül 2018 Cuma günü Twente takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Dordrecht 1 puanla 19. sırada, Twente 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dordrecht, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Twente, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 251 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dordrecht kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Twente sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Dordrecht son hafta oynanan Willem II maçında 0-4 yenildi.

Twente ise Groningen maçında 1-2 yenildi.

Dordrecht, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dordrecht, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Twente, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Twente 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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