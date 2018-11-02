Dordrecht - Volendam maçı öncesi rakamlar

Dordrecht ve Volendam, 02 Kasım 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Dordrecht 6 puanla 19. sırada, Volendam 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Dordrecht, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Volendam, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 221. İddaa'da Dordrecht kazanır 2.00, berabere biter 3.30, Volendam kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Dordrecht önceki hafta Nec Nijmegen mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Volendam, Almere City (Omniworld) karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Dordrecht, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Volendam, dış sahada 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Volendam 3 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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