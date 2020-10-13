İHA

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 4 ayrı kuyumcuda yaşandı.

İHA'nın haberine göre, kuyumculara müşteri gibi girerek sahte bilezik bozdurup 13 bin 863 TL dolandırıcılık olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takipte dolandırıcılık şüphelinin M.G. (26) olduğu tespit ederek farklı bir kuyumcuya sahte altın bozduracağı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.