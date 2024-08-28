Dört kıtaya yayılmışlardı... Peki nerede durdular? Vikinglerin dünyada ulaştığı en uzak nokta neresiydi?
Vikingler, cesaretleri ve keşif tutkularıyla tanınan denizci bir halk olarak, tarihte dört kıtaya kadar yayıldılar. Bu cesur savaşçıların izlerini Kuzey Amerika'nın uzak sahillerinden, Akdeniz'in sıcak limanlarına kadar sürmek mümkün. Ancak, Vikinglerin dünyada ulaştığı en uzak nokta neresi oldu?
Ortaçağ'da Kuzey Avrupa'nın soğuk topraklarından yola çıkan Vikingler, zamanla dört kıtaya yayılarak tarihin en büyük denizci topluluklarından biri haline geldi. Efsanevi keşifleri ve fetihleriyle bilinen bu halk, acaba dünya üzerinde ne kadar ileriye gidebildi?
GÜÇ VE ZENGİNLİK
Temelde Vikinglerin en büyük motivasyonu güç ve zenginlikti. İskoçya'daki Highlands ve Islands Üniversitesi'nde ortaçağ arkeolojisi profesörü Alexandra Sanmark, "Vikingler o zamanlar İngiltere'de ve kıtada olup bitenlerin çok farkındaydı" dedi .
"BU BİR İMPARATORLUK DEĞİLDİ"
Norveç'in Oslo kentindeki Kültür Tarihi Müzesi'nden arkeolog Ellen Ness, "Vikinglerin geniş toprakları kontrol ettiği bazı dönemler vardı, ancak Kral Cnut'un Kuzey Denizi İmparatorluğu dışında bu bir imparatorluk değildi" dedi.
KORSAN KRALLIĞI
"Arkeologlar buna bir korsan krallığı diyor; bazen büyük ordular halinde, bazen de daha küçük bağımsız gruplar halinde her iki tarafa da yarar sağlayacak şekilde birlikte çalışan birçok ayrı savaş ağaları veya liderler vardı. Bunun ulusal gururla hiçbir ilgisi yoktu; tamamen kişisel güçtü."
İZLANDA'YA KADAR GELDİLER
Sanmark, batıya doğru yapılan ilk keşiflerin akıncıları kuzey İskoçya'ya götürdüğünü, burada hızla yerli nüfusu ele geçirip Viking yerleşimleri kurduğunu söyledi. Buradan yakındaki Hebrid Adaları'na ve Faroe Adaları'na daha kısa yolculuklar mümkün oldu ve sonuçta Vikinglerin 870 yılına kadar adalardan İzlanda'ya kadar ulaşması mümkün oldu.
KANADA'YA KADAR UZANAN BİR DENİZCİLİK EFSANESİ
Belki de en etkileyici olanı, Atlantik boyunca Grönland'ın güneybatısındaki ilk yolculuklarını yaptılar ve sonunda Norveç'ten şaşırtıcı bir şekilde 3.900 kilometre uzaklıktaki Kanada'nın Newfoundland kentindeki L'Anse aux Meadows'a ulaştılar.
KANADA ANAVATANA ÇOK BENZİYORDU
"Newfoundland'deki yerleşimin neden sona erdiğini kesin olarak bilmiyoruz, ancak 'anavatan'dan çok uzaktaydı ve kaynaklar aşağı yukarı evde bulunanlarla aynıydı, dolayısıyla daha ileri gitmek için gerçek bir motivasyon yoktu." dedi Ness.
DOĞUYA YAYILMA İSE ÇOK DAHA FARKLIYDI
Doğuya doğru yayılmaları tamamen farklı bir karaktere sahipti. Viking savaşçıları uygun su yolculuğuna sadık kalarak Baltık Denizi'ni geçtiler ve 900'lü yıllarda günümüzün Kiev, Ukrayna ve Novgorod, Rusya'sından geçerek Bizans döneminde Konstantinopolis'e kadar Doğu Avrupa ve Rusya'daki iç nehirler boyunca seyahat ettiler.
MEDENİYETLERDEN ÇOK ETKİLENDİLER
Sanmark, şöyle dedi: "Medeniyet türünde çok büyük bir fark vardı ve binaları, kıyafetleri, eserleri ve Arap paralarını görünce çok etkilenirlerdi." "Burada Vikingler baskın yapmak yerine ticarete odaklandılar ve yerel halkın arasına yerleşerek çok güçlü hale geldiler."
Aslında Vikingler muhtemelen arkeologların kesin olarak kanıtlayamayacağı kadar doğuya gittiler. Sanmark şöyle devam etti: "Cenazeler, yerleşim yerleri veya yazılı kaynaklar yoluyla onların izini sürebiliyoruz, ancak bu sona erdiğinde yalnızca İskandinavya'ya ne getirdiklerini görebiliriz."
HİÇBİR ZAMAN AFRİKA'YA GİTMEYİ DENEMEDİLER
Zorlu kurak koşullar ve su yollarının eksikliği nedeniyle hiçbir zaman Sahra'yı geçip Afrika'ya doğru genişlemeye çalışmadılar. Viking Çağı, 11. yüzyılın ortalarında, diğer kültürlerle temastan kaynaklanan siyasi gelişme ve Hıristiyanlığın yayılmasının sosyal tutumlarda bir değişikliğe yol açmasıyla kademeli olarak sona erdi. Ancak 300 yıllık altın çağlarında Vikingler kesinlikle dünyaya damgasını vurdu.
Kaynak: Live Science