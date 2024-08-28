Dört kıtaya yayılmışlardı... Peki nerede durdular? Vikinglerin dünyada ulaştığı en uzak nokta neresiydi?

KORSAN KRALLIĞI

"Arkeologlar buna bir korsan krallığı diyor; bazen büyük ordular halinde, bazen de daha küçük bağımsız gruplar halinde her iki tarafa da yarar sağlayacak şekilde birlikte çalışan birçok ayrı savaş ağaları veya liderler vardı. Bunun ulusal gururla hiçbir ilgisi yoktu; tamamen kişisel güçtü."