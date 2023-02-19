Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Almanya
ABONE OL

Dortmund: 4 - Hertha Berlin: 1 MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin’i 4-1 yendi.

Dortmund: 4 - Hertha Berlin: 1 MAÇ SONUCU
AA

Sarı-siyahlılar, Bundesliga’nın 21. haftasında Signal Iduna Park’ta Hertha Berlin’i konuk etti.

Borussia Dortmund 27. dakikada Karim Adeyemi ve 32. dakikada Donyell Malen’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Hertha Berlin ikinci yarının başında 47. dakikada Lucas Tousart’ın topu filelere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı.

Borussia Dortmund 76. dakikada Marco Reus ve 90. dakikada Julian Brandt ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund takımında milli futbolcu Salih Özcan ve Herhta Berlin’de Tolga Ciğerci ilk 11’de başladığı maçta Salih Özcan 65 dakika, Tolga Ciğerci de 79 dakika oyunda kaldı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 43’e çıkardı. Lider Bayern Münih ile aynı puana sahip olan sarı-siyahlı ekip averajla ikinci sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu.

Union Berlin ise sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kalarak puanını 43’e çıkardı ve 3. sıraya geriledi.

Hertha Berlin 17 puanla 17. sırada, Schalke 04 13 puanla 18. sıraya yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Alexis Sanchez için yaptığı teklif ortaya çıktı!
FUTBOL G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı!
Fenerbahçe'ye sürpriz Serdar Dursun teklifi!
FUTBOL F.Bahçe'ye sürpriz teklif!
Loris Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...
FUTBOL Karius'a zoraki görev! 2 yıl sonra...
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri - Süper Lig biten transferler
FUTBOL Transferler peş peşe açıklanıyor!
Valmir Veliu, İstanbulspor'da
FUTBOL Valmir Veliu, İstanbulspor'da
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
FUTBOL Inter'den Çalhanoğlu açıklaması
Trabzonspor'un rakibi Basel ligde kazanamadı
FUTBOL Trabzonspor'un rakibi kazanamadı
Kudus golünü attı, Atsu'yu andı
FUTBOL Kudus golünü attı, Atsu'yu andı
Tottenham: 2 - West Ham: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Tottenham, West Ham'ı devirdi
Adana Demirspor, Furkan Soyalp ve Jorge Morel'i transfer etti
FUTBOL Adana Demirspor'dan iki transfer

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.