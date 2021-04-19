İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak kurdukları Avrupa Süper Ligi'ne, Alman ekiplerinden katılmama kararı geldi. Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Dortmund'un ve Bayern Münih'in Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı.

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