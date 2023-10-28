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        Haberler Spor Diğer Doruk Erolçevik bronz madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli eskrimci Doruk Erolçevik, Avusturya'da bronz madalya kazandı

        Milli eskrimci Doruk Erolçevik, Avusturya'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Circuit Turnuvası'nda erkekler epe kategorisinde 3. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:31
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        Doruk Erolçevik bronz madalya kazandı
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        Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde İsviçre'den Aurelien Favre'yi 15-11 yenerek adını yarı finale yazdıran Doruk, bu turda Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan'a 15-10 mağlup olarak bronz madalya elde etti.

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        Organizasyon yarın yıldız kadınlar ve erkekler epede takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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