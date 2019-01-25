Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta her iki kaleye de gol atan Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, kendi kalesine attığı golle ilgili "Kendi kaleme gol atınca çok üzüldüm. Benim de hatam var tabii ki, kaydım, bana çarptı. Sonra en azından bir gol atıp beraberliği sağladım ama yenmek için sahaya çıkmıştık. Daha iyi oynamalı, daha iyi puanlar almalıyız" dedi.

Dorukhan şöyle devam etti: "Artık içeride puan kaybetmek istemiyoruz, kalan maçlarda galip gelmemiz gerekiyor. Gol atmak her futbolcunun isteği ama galip gelmek çok daha önemli. Beşiktaş isek, yenmek zorundayız. Ben gol atmasam da, galip gelmek benim için yeterli."