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AA

Hindistan'dan "Dost Operasyonu" kapsamında 7 Şubat'ta Türkiye'ye gelen 99 kişilik sağlık ekibinden Albay Singh, açıklamada bulundu.

Depremlerden yaklaşık 13 gün sonra evlerine dönen ekipten Singh, 72 saat enkaz altında kalan bir kişinin sağ bacağını ampute ettiklerini belirtti.

Hindistan Kolordusunun 30 yataklı sahra hastanesi kurduğunu hatırlatan Singh, enkaz altında kalarak yaralanan 4 binden fazla hastayı muayene ettiklerini aktardı.

Singh, hastanenin tam donanımlı olduğunu vurgulayarak, "6-7 tane büyük, yaklaşık 60 tane küçük ameliyat yaptık" dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK YÜREK BURKAN BİR ANDI"

Singh, depremler nedeniyle birçok insanın evsiz kaldığını; çok fazla kişinin de soğuk havadan dolayı göğüs, mide ve bağırsakla ilgili rahatsızlık çektiğini kaydetti.

Türk doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden büyük destek gördüklerini dile getiren Singh, insanların kendilerini çok sıcak karşıladığını ve yardım teklifinde bulunduklarını anlattı.

Depremden sonra şehrin ve insanların halini gören Singh, "Gerçekten çok yürek burkan bir andı. Türklerin ne yaşadığını hayal dahi edemiyorum" diye konuştu.

Türklerin çok nazik ve cesur olduğunu belirterek, "güçlü kalın" çağrısında bulunan Singh, "Eminim bundan çok daha güçlü bir duruma geleceksiniz" ifadesini kullandı.