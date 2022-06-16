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EYT’de son durum: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaşın gündeminde 2022 EYT son durum yer alıyor. 3600 ek gösterge konusunun netlik kazanmasının ardından asgari ücret zammı ve EYT konuları yeniden gündeme geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili ümitlendiren açıklamalarda bulundu. İşte, EYT son dakika gelişmeleri…

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  • 01
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    EYT son dakika gelişmeleri, prim ödemelerini tamamlayan ancak yaş şartı nedeniyle bekleyen bir milyonun üzerindeki emekli adayı tarafından takip ediliyor. 3600 konusunun çözüme kavuşturulmasının ardından gözler asgari ücret Temmuz zammı ve EYT konularına çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar “2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? Sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kurtulmuş’un açıklaması yeşil ışık olarak nitelendirildi.
  • 02
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

     

    KURTULMUŞ’TAN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

     

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Öncelikler ortaya çıktığında çalışmalar hızlandırılarak kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Kurtulmuş, "Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır." ifadelerini kullandı.

     
  • 03
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    BAKAN BİLGİN’DEN EYT AÇIKLAMASI

    EYT yasası son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde: "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”
  • 04
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    BAKAN'IN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

    Ahmet Kıvanç, Bakan Bilgin'in açıklamalarının TBMM'ye gelmek üzere olan söz konusu bir yasal değişiklik çalışması olarak değerlendirmek yerine bürokrasinin olası ihtiyaç halinde masaya sunabilmesi için mutfak çalışması olduğunu söyledi.

    İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıklamaları:

     

    “Bakan açıklama yaptığına göre bunu kayda almak gerekiyor.Şunu söylemek gerekiyor; Büktüreside her zaman her türlü ihtimale karşı hazırlıklar yapılır. Yani bir gün EYT konusunda Hükümet'ten bize bir talep gelirse 'Ne yapmamız gerekir" ve "Nasıl davranmamız gerekli" şeklinde bürokraside alternatifli hazırlıklar olur. Bunlar bekletilir. Dolayısıyla bürokrasi cenahında böyle alternatifli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Seçime doğru giden süreçte her şey mümkün. Ama keşke seçim döneminde olmayıp ta enine boyuna tartışılsaydı.”
  • 05
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    EYT'DE KAPI ARALANDI!

    Konuşmasına devam eden Kıvanç, EYT ile ilgili şimdiye kadar kapalı olan kapıların açıldığını yasal düzenleme olmasa bile seçim sonrasına yönelik bir vaat hazırlığının olabileceğini ifade etti. Seçim sathı mahalline girdik her şey mümkün. EYT düzenlemesi yapılabilir. Bunun nasıl olacağını maliyet hesaplarıyla birlikte gündeme gelir. Tabi hemen bugün yürürlüğe girecek şekilde olmayabilir? Belki de onu vasat şeklide seçimden sonra yasayı uygulamak üzere diye... Yasa öncelikle çıkartılmayabilir. EYT ile ilgili kapılar aralandı. Bugüne kadar kapılar kapalıydı bugün artık aralandı.
  • 06
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    İşte Kıvanç'ın ifadelerinden bazıları:

    Seçim sathı mahalline girdik her şey mümkün. EYT düzenlemesi yapılabilir. Bunun nasıl olacağını maliyet hesaplarıyla birlikte gündeme gelir. Tabi hemen bugün yürürlüğe girecek şekilde olmayabilir? Belki de onu vasat şeklide seçimden sonra yasayı uygulamak üzere diye... Yasa öncelikle çıkartılmayabilir. EYT ile ilgili kapılar aralandı. Bugüne kadar kapılar kapalıydı bugün artık aralandı.
  • 07
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT ve 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.” ifadelerini kullandı.
  • 08
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.
  • 09
    DOSYA AÇILIYOR! Ak Parti’den son dakika EYT açıklaması: 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT son durum

    EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor.  İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası

    1. EYT yasasının kapsamı belirlenecek

    2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

    3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

    4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

    5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

    6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak.

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