Öne Çıkanlar
Sivasspor
Futbol
Haberler > Futbol

Douglas Santos, Süper Lig'i değerlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Douglas Santos, daha önce kendisiyle Türk takımlarının ilgilendiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz yıllarda da bir çok Türk takımı benimle ilgilendi. Türk takımlarının bana yönelik iyi bir bakış açısı var. Türkiye ligi mücadeleci ve zorlu" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe, 12:07:24 | Güncelleme:

Demir Grup Sivasspor'un sezon başı Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Santos, Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sivasspor'dan transfer teklifi geldiğinde kırmızı beyazlı formayı 2005-2007 yılları arasında giyen Brezilyalı Fransergio Bastos ve Robinho'dan kulüp hakkında bilgi aldığını ve hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirten Douglas, takımın ligi iyi yerde bitirebilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"TÜRK TAKIMLARI BENİMLE İLGİLENDİ" 

Türkiye liginin mücadeleci ve zorlu olduğunu ifade eden Douglas Santos, "Buraya gelmeden önce Sivasspor'un eski futbolcusu Fransergio ve Robinho ile, şehir, aile, kültür ve çocuğumun okulu için gerekli bütün bilgileri konuştuk. Bana verdikleri fikirler olumluydu. Gelişim arkadaşlarımın referansı ile daha kolay oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sivasspor hem ekonomik, hem altyapı hem de teknik ekip olarak çok iyi bir takım. Burada aldığımız değerler ve ligin bize verdiği istatistikler çok olumlu şeyler yaptığımızı gösteriyor. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Burada Sivasspor'un büyüyebilmesine yönelik olumlu bir yapı var. Umarım hep birlikte bu takımı hak ettiği yere taşırız. Geçtiğimiz yıllarda da bir çok Türk takımı benimle ilgilendi. Türk takımlarının bana yönelik iyi bir bakış açısı var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bir çok Brezilyalı futbolcu var. Bu Brezilyalı futbolcularla da konuştuğum zaman çok mücadeleci ve iyi bir lig olduğunu söylüyorlardı. Bu da buraya gelmemi kolaylaştırdı. Buraya geldiğimde de gerçekten yarışmacı ve zorlu bir lig buldum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ligde kimin şampiyon olabileceği konusunda önümüzde çok hafta var. Umarım biz istediğimiz yerde ligi bitiririz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig´de geride kalan 3 haftanın tamamında ilk onbirde sahaya çıkan ve 90 dakika formasını terleten Douglas Santos, Demir Grup Sivasspor formasıyla ilk golünü de Trabzonspor'a attı.x

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.