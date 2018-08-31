Dover Athletic - Barnet maçı rakamları

Dover Athletic ve Barnet, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Dover Athletic 4 puanla 22. sırada, Barnet 8 puanla 17. sırada bulunuyor. Dover Athletic son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Barnet son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 403. İddaa'da Dover Athletic kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Barnet kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dover Athletic son haftadaki Southport müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Barnet ise Welling United karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Dover Athletic, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

Barnet, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Barnet, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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