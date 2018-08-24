Dover Athletic - Eastleigh düellosu

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Dover Athletic, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Eastleigh takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 4 puanlı Dover Athletic 19. sırada bulunuyor, Eastleigh 6 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Dover Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Eastleigh, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da Dover Athletic kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Eastleigh kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dover Athletic önceki hafta Dagenham & Rbridge mücadelesinde 1-0 yenildi.

Eastleigh, Maidenhead United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dover Athletic, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Eastleigh ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eastleigh, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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