Dover Athletic - Ebbsfleet United maçı rakamları

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Dover Athletic, 04 Eylül 2018 Salı günü Ebbsfleet United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Dover Athletic 4 puanla 22. sırada, Ebbsfleet United 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dover Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ebbsfleet United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Dover Athletic galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Ebbsfleet United galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dover Athletic önceki hafta Dagenham & Rbridge mücadelesinde 1-0 yenildi.

Ebbsfleet United ise Woking maçında 1-0 yenildi.

Dover Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Dover Athletic, kendi sahasında 6 gol attı, 8 gol yedi.

Ebbsfleet United, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ebbsfleet United 6 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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