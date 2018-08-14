Dover Athletic - Havant & Waterlooville karşılaşma önü

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Dover Athletic, 14 Ağustos 2018 Salı günü Havant & Waterlooville takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Dover Athletic 1 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Havant & Waterlooville 2 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Dover Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Havant & Waterlooville son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 475 kodlu maçı oynayanlar; Dover Athletic galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Havant & Waterlooville galibiyet oranı 2.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dover Athletic önceki hafta Havant & Waterlooville mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Havant & Waterlooville ise Dover Athletic maçında 0-0 berabere kaldı.

Dover Athletic, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Havant & Waterlooville ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Havant & Waterlooville, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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